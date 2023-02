Tisíciletá tradice. Online tržiště v Česku chtějí ovládnout nájezdníci z Polska i Německa | e15.cz

V prostředí internetových obchodů se celosvětově zobchoduje až šedesát procent všeho zboží na on-line tržištích. V Česku jen pětina on-line prodeje. Fenomén tržiště, který je ve světě byznysu ověřený třemi tisíci let, do české e-commerce dosud v plné síle nedorazil. Už letos se to může změnit, a to díky vstupu zahraničních hráčů. Vydělat by na tom měl zákazník.

Tržiště. Už staří Féničané chápali jeho výhody. Jedno místo, na kterém zákazník koupí vše, co potřebuje, je pohodlné nejen pro něj, protože nemusí běhat po celém městě, ale i pro obchodníka. Stánkem na trhu si výrazně zvyšuje šanci, že u něj nakoupí i lidé, kteří by do jeho obchodu jinak netrefili.

Dělejme to jako Amazon

Hezkou řádku let platí, že když něco udělá Amazon, budou ho dříve či později následovat i další. Společnost, kterou v polovině 90. let založil Jeff Bezos, přes koncept tržiště uskuteční dvě třetiny obchodů. Na podobném principu pracují i další světoví giganti on-line obchodu jako AliExpress nebo eBay, v Evropě jsou zase populární platformy Allegro nebo Zalando.

Obyvatelé českých měst sice již dlouho vyjadřují vřelou přízeň trhům farmářským, ale on-line tržištím dosud valnou popularitu nenaklikali. V roce 2021 na nich prodávalo jen 21 procent českých obchodníků, kdežto v Polsku to bylo 55 procent, a v Itálii dokonce 62 procent.

Nájezd z Německa i Polska

Už před několika lety se silní hráči české e-commerce vrhli na rozvoj tržišť. Nejvíce obchodníků prodává své zboží skrze Mall s pěti tisíci prodejci, lídr českého on-line trhu Alza navázal spolupráci s více než tisícovkou obchodníků. Podobného čísla dosáhla v roce 2022 také Heureka, která hlásí 1300 partnerských e-shopů.

Letos do Česka vstoupí s tržištěm německý Kaufland a ani polské Allegro, které koupilo právě Mall, zřejmě nebude dlouho vyčkávat a pokusí se urvat si kousek tuzemského trhu pro sebe. „Bude to souboj, na kterém určitě vydělá zákazník. Už dnes je to vidět u programů, jako jsou Alza plus a Mall smart. Promluví do toho určitě Allegro, které má silnou finanční pozici,“ myslí si Tomáš Braverman, který řídí srovnávač cen a tržiště v jednom Heureka. „Bude to bitva, budou muset nabídnout co nejlepší ceny, uživatelskou přívětivost i věrnostní programy,“ pokračuje.

Po roce 2020, kdy vznik tržiště oznámily Alza i Mall, bude rok 2022 dalším přelomovým, myslí si David Cikánek ze společnosti Expando. „Vydělá na tom zákazník, ale nepůjde jen o ceny. Alza nikdy nebyla nejlevnější, přesto je tu jednička. Budou rozhodovat i další služby jako rychlost nebo záruka,“ doplňuje. Právě vysoké standardy Čechů, co se doručování objednaného zboží týče, mohou být pro zahraniční tržiště velkou výzvou. „Češi jsou zvyklí mít zásilku druhý den, což ve světě není standard. Na západ, na východ i na jih od nás je normální čekat na zásilku i několik dní,“ vysvětluje Braverman.

Vstup Kauflandu, který má na německém trhu sedm tisíc spolupracujících obchodníků, by mohl v Česku výrazně zamíchat kartami. Už v případě Lidlu, který patří pod stejnou mateřskou společnost Schwarz Group, se ukázalo, že německá firma umí přinést do českého on-line prostředí čerstvý vítr. Jakých tržeb Lidl v Česku dosahuje prostřednictvím on-line obchodu, není známo, lidé z oboru se ovšem shodují, že bezpečně patří mezi deset největších e-shopů v tuzemsku.

Kaufland navíc může v Česku využít 135 svých kamenných poboček, část infrastruktury už má tedy postavenou. A opřít se může o silné zázemí. Jen na českém trhu ročně generuje obrat přes 60 miliard, patří také do největší maloobchodní potravinové skupiny v Evropě, která zaměstnává přes půl milionu lidí. Takovou výchozí pozici nemá žádný z aktuálních hráčů na trhu.

Až přijde Amazon se vší parádou

Mnoho Čechů a Slováků už nyní nakupuje na zahraničních tržištích, která oficiálně v Česku nefungují. „Pokud bychom počet zákazníků srovnali se stávající TOP 10, AliExpress by byl pátý největší on-line obchod v Česku i na Slovensku a Amazon v Česku třináctý, na Slovensku osmý,“ uvádí odhady společnosti Expando Cikánek. Právě příklad průkopnického Amazonu je pro téma tržišť klíčový.

Několik let se spekuluje o tom, jestli a případně kdy americký obr naplno vstoupí do České republiky. To se ovšem už podle Cikánka z velké části stalo. „Katalog Amazon.de má překlad do češtiny, i když velmi primitivní. Amazon Prime, tedy nosná služba Amazonu, je u třech ze čtyř našich sousedů a geograficky takřka všude okolo a seriál The Rings of Power natočený pro Amazon Prime Video je dokonce nadabován česky,“ vyjmenovává. Skrze americký kolos prodává své zboží podle odhadů Expanda přes tisíc českých a slovenských obchodníků a generují tím ročně obrat kolem dvou miliard korun.

Amazon navíc v Česku zaměstnává velký počet lidí. K distribučnímu centru v Dobrovízi letos přibude druhý logistický uzel – společnost dokončuje obdobné centrum v moravském Kojetíně.

Dvousečná závislost

Americká společnost s tržbami téměř 470 miliard dolarů (víc než pětinásobek českého státního rozpočtu) si vytvořila z tržiště perpetuum mobile. Amazon si nejen bere podíl z prodaného zboží externích obchodníků, ale značné příjmy mu plynou také z inzerce. Obchodníci mu platí za to, aby jejich zboží vyniklo mezi tisícovkami konkurenčních značek. V roce 2021 jen z inzerce utržil přes 31 miliard dolarů, což z něj dělá jednu z největších inzertních ploch na světě.

Amazon se zároveň dostal do pozice, kdy funguje jako přímá konkurence Googlu. Američané zkrátka klikají přímo na Amazon, když něco chtějí koupit.

Svou silnou pozici Amazon z určitého pohledu zneužívá. Není totiž tajemstvím, že má své vlastní produkty privátních značek, k jejichž výrobě se odhodlá, když si dovodí, že ostatní obchodníci prostřednictvím jeho stránek daný produkt úspěšně prodávají. Právě tyto praktiky jsou pod dlouhodobou kritikou regulátorů. Na sklonku roku 2022 uzavřel Amazon dohodu s Evropskou komisí, ve které se americký obr zavázal tyto praktiky změnit.