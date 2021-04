AAA Auto míří na západ. Do expanze investuje až 13 miliard | E15.cz

První pobočky v zemích západní Evropy vzniknou v Německu. Následovat má dalších jedenáct zemí. Skupina uvádí, že cílem nového projektu Driverama je stát se do roku 2025 největším obchodníkem s ojetými vozy v Evropě. Aures Holdings vedle toho chce nadále růst i na stávajících trzích, především pak v Polsku. Tam prodejce ojetin v posledních letech rozjel mohutnou expanzi, kterou však loni na jaře zabrzdila pandemie koronaviru. Skupina působí také na Slovensku a v Maďarsku.

Celkové investice se mohou vyšplhat až na sumu 13 miliard korun. „Půjde o investici našich akcionářů, která v první fázi dosáhne výše 100 milionů eur a v druhé fázi až dalších 400 milionů eur,” říká Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Aures Holdings.

Přestože bude skupina v rámci projektu Driverama otvírat v zahraničí nové pobočky, samotný prodej vozů i jejich výkup má probíhat on-line. Výkup i prodej budou možné také přes hranice členských států Evropské unie.Vozy si bude možné nechat doručit domů nebo si je vyzvednout na desítkách mikropoboček, které začnou vznikat v létě. „Driveramu nestavíme na zelené louce. V uplynulých letech jsme do její technologické přípravy investovali 75 milionů eur. Šlo zejména o vývoj vlastního softwaru, zajišťuje kompletní technologickou infrastrukturu a v reálném čase nám umožňuje kompletní přehled o nabídkách na trhu ojetých vozů v celé Evropě,“ říká předseda představenstva Driveramy Stanislav Gálik, dosavadní šéf inovací celé skupiny Aures Holding.

Zahájení projektu podle něj uspíšila pandemie koronaviru, během které musela skupina do velké míry přesunout prodeje právě do on-line prostředí. Během prvního čtvrtletí letošního roku prodala skupina 15 200 vozů, z toho kvůli lockdownům většinu on-line. „V současné chvíli jsou naše prodejny na našem hlavním trhu v Česku pro zákazníky uzavřené již téměř čtyři měsíce, stejně jako na Slovensku. To je v historii naší společnosti i maloobchodu obecně naprosto bezprecedentní situace,“ říká Topolová.

Driverama zahájí svou činnost na začátku příštího roku. V první fázi nabídne k prodeji zhruba pět tisíc vozů v Německu, ve stejnou chvíli se pustí do výkupu dalších aut. V následujících dvanácti měsících začne budovat pobočky v dalších zemích.