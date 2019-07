Albert chystá modernizaci padesáti supermarketů, zaměří se na rychlý nákup | E15.cz

Obchodní řetězec Albert letos plánuje zrekonstruovat pět desítek supermarketů, od začátku roku jich po úpravě otevřel zatím zhruba 30. Zároveň zahájil přestavbu hypermarketů, první z nich na pražském Zličíně uvedl do provozu na začátku června a do konce roku zákazníkům představí dalších sedm. Řetězec, který má víc než 300 obchodů, také letos otevřel dvě nové prodejny, druhou z nich ve středu ráno na Trnkově náměstí v Praze 5. Řekl to ředitel komunikace Alberta Jiří Mareček. Své sítě modernizují a rozšiřují také další řetězce.