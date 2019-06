Amazon vládne. Internetový obchod svou hodnotou předstihl Google i Apple | E15.cz

Druhé místo obsadil technologický gigant Apple. Ten je nyní oceněn na 309,5 miliardy dolarů. Třetí místo obsadila společnost Google. Její výsledek činí 309 miliard dolarů.

„Výrazný růst hodnoty značky Amazon v minulém roce o téměř 108 miliard dolarů ukazuje, jak jsou nyní jednotlivé firmy méně ukotveny v jednotlivých kategoriích a regionech. Hranice jsou v podstatě neomezené, protože nové technologie umožňují značkám, jako jsou Amazon, Google a Alibaba nabízet celou řadu služeb napříč mnoha spotřebitelskými třídami,“ uvedla globální ředitelka společnosti BrandZ Doreen Wang.

Skok Amazonu byl podle ní způsoben i rozmanitou nabídkou společnosti Amazon a investicemi do nových projektů. Nový lídr nejhodnotnějších značek světa finančně přišpel například automobilkám Aurora či Rivian, které se obě specializují na vývoj nových autonomních technologií a elektromobilů. Amazon také investoval například do online lékárny PillPack nebo do zásilkové společnosti Deliveroo.

Čtyři z deseti nejlepších značek v žebříčku dále tvoří tradičnější značky včetně společností Visa, McDonald’s a AT&T. Microsoft se nachází na čtvrtém místě, stejně jako v roce 2018.

Made withVisme