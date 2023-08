Dražší dovolené nabourávají boj centrálních bankéřů s inflací | e15.cz

Následující zasedání má ECB naplánované na 14. září. Přestože signalizovala, že může pozastavit sérii zvyšování úrokových sazeb, setrvávající vysoká inflace ve službách ji může přimět k dalšímu zvýšení sazeb.

„Holubičí hlasy budou v září tvrdit, že na základě odhadovaného pomalejšího růstu by ECB měla zastavit zvyšování sazeb. Problém ale je, že drahá letní turistická sezona by mohla udržet jádrovou inflaci nadále zvýšenou, a to na několik dalších měsíců,“ citují Financial Times Holgera Schmiedinga, hlavního ekonoma německé banky Berenberg.

Že je o dovolené masivní zájem, ukázaly už hospodářské výsledky největších českých cestovek za loňský rok. Každý z čtveřice největších hráčů na trhu loni utržil rekordní sumu, dohromady si společnosti Exim Tours, Fischer, Čedok a Blue Style přišly na více než 25 miliard korun, jak informovala e15. A z jejich dosavadního průběžného hodnocení letošní sezony vyplývá, že má tu loňskou ještě překonat, požáry nepožáry.

„Zákaznické chování začíná kopírovat roky 2018 a 2019 v celé střední a východní Evropě,“ komentoval dříve Jiří Jelínek, předseda představenstva DER Touristik Eastern Europe, kam patří mimo jiné Fischer a Exim. „Lidé utrácí méně za osobní vozy, nakupují méně oblečení, dovolených se ale nevzdávají,“ uvádí Ramón Estalella, tajemník španělské asociace ubytovatelů CEHAT.

Zvýšení cen postihlo celé odvětví. Například největší evropská síť hotelů Accor uvedla, že v prvním pololetí meziročně zdražila v průměru o osmnáct procent. Největší cestovní kancelář světa TUI měla dle svého vyjádření zvýšit ceny v průměru o sedm procent. I díky tomu se dostala poprvé od vypuknutí pandemie do zisku. Zatímco loni plánoval vyšší útratu než 1500 eur každý třetí, letos dva z pěti dotázaných turistů.

Pro #Slovensko 🇸🇰 jsme na příští letní sezónu oznámili 1️⃣4️⃣ destinací, do kterých plánujeme létat z @AirportBTS. Lety chystáme i z @airport_poprad a Košic. ✈️ Naši slovenští cestovatelé se můžou těšit také na úplné novinky jako Madeiru, Djerbu nebo Marsu Matrouh. 🤩 #cedoklieta pic.twitter.com/Uwc4uRJ5Cz — Čedok (@CKCEDOK) August 24, 2023

Z dat RDC Aviation zase vyplývá, že letenky v Evropě letos meziročně podražily skoro o třetinu. Do oblíbených turistických destinací zároveň putuje více mimoevropských cestovatelů, hlavně těch ze Spojených států, kteří obvykle utrácí mnohem více než evropští turisté.

Turismus sice vytváří asi čtyři procenta HDP Evropské unie - nepřímo deset procent - a výrazně přispívá k odolnosti ekonomiky eurozóny, která si za duben až červen polepšila oproti prvnímu čtvrtletí jen o tři desetiny procenta. Zároveň ale turismus přispívá k bující inflaci v sektoru služeb, která činila od začátku roku do července 5,6 procenta - byla tedy na historickém maximu a daleko nad dvouprocentním cílem centrální banky.