Recese bude mělčí, než se předpokládalo, říká šéf Exim Tours | e15.cz

Krize nehrozí. Naopak přibývá příležitostí, a to i na trhu cestovních kanceláří. „Zákaznické chování začíná kopírovat roky 2018 a 2019 v celé střední a východní Evropě,“ říká Jiří Jelínek, předseda představenstva DER Touristik Eastern Europe. Společnost, do které patří cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours, řídí veškeré aktivity skupiny na českém, slovenském, maďarském, polském a rumunském trhu. Mateřský německý kolos Rewe proto zaúkoloval Jelínka jasným cílem: je třeba růst o deset procent a nenechat si utéct klíčové manažery.

Jak jste loni hospodařili?

Dosáhli jsme tržeb ve výši 14,3 miliardy korun, oproti do té doby rekordnímu předpandemickému roku 2019 to je více o 22 procent. Cestovalo s námi 760 tisíc klientů. EBITDA přesáhla dvě stě milionů. Jedná se o konsolidovaný výsledek skupiny, do které patří cestovní kanceláře Fischer, Exim Tours, NEV-DAMA, a eTravel, a je zdaleka největší na českém trhu.

Čemu přičítáte takový růst?

Jednak odložené poptávce, jednak důvěře zákazníků. Když řádila pandemie, byli jsme první, kdo zákazníkům nabídl kromě voucherů i vrácení hotovosti. Ta se k nám loni vrátila, lidé to ocenili. Zákaznické chování začíná kopírovat roky 2018 a 2019 v celé střední a východní Evropě. Nejlepší hotely v klasických destinací mizí znovu nejrychleji. Byznys cestovek se v tomto inspiroval americkými aeroliniemi. Motivuje zákazníka, aby nakupoval ve velkém předstihu s možností krátce před konáním letu či zájezdu stornovat. Letos jsme proto znovu nabídli storno bez sankcí třicet dnů před odletem.

Nechá vám mateřská Rewe celý zisk, nebo si část odsaje do Německa?

Ano, peníze zůstávají v České republice na investice a další rozvoj, používáme je třeba na získávání nových destinací a hotelů.

Leden bývá co do prodejů každoročně nejsilnější u vás i u největších konkurentů, kterými jsou například Blue Style nebo Čedok. Platilo to i letos v době možného nástupu recese?

K mému překvapení to zatím vypadá, že bychom mohli loňský rekordní rok překonat. Ještě loni v září a říjnu jsem cítil, že jdeme do recese. Situace s energiemi a inflací nevypadala vůbec dobře. Mezi Vánoci a Novým rokem se ale vše záhadně nastartovalo a leden na to úspěšně navázal. Lednové tržby vysoce přesáhly dvě miliardy – to je asi o sedmdesát procent více než v lednu 2019.

Není to jen odložená poptávka, kterou jste naopak ztratili ve zmíněném období září a říjen?

Ne. Pokles, který jsem zmínil, se netýkal prodejů na letošní rok, ale odjezdů na zájezdy v období září a říjen. Tehdy jsem se docela strachoval o poptávku v letošním roce. Naštěstí se obavy nepotvrdily, recese bude zřejmě mělčí, než se všeobecně předpokládalo. To platí v oblasti cestování jak pro region, ve kterém působíme, tak pro západní Evropu. Polsko, Slovensko a Rumunsko neskutečně rostou.

Nezmiňujete Maďarsko, které pod vaši skupinu také patří. Jaká je situace tam?

Je to specifický případ. Mají vysokou inflaci, forint je velice rizikový a pod tlakem. Tamní ekonomika je na tom proti všem ostatním zdaleka nejhůř. Je to náš nejmenší trh.

Jiří Jelínek, předseda představenstva DER Touristik Eastern EuropeAutor: E15 Dominik Kučera

Když vidíte, jak silně může výkonnost cestovního ruchu v Maďarsku ovlivnit počínání tamní centrální banky, jistě pečlivě sledujete i kroky té české, jejíž vedení se obměnilo. Koná správně?

Vidím kolem sebe očekávání, že inflace půjde dolů. Energie zlevňují, pohonné hmoty máme jedny z nejlevnějších v Evropě. Černé scénáře, které tu byly v září a říjnu a kvůli kterým zákazníci zavřeli peněženku, se nenaplnily. Odrážíme se do lepšího období.

Takže by vám nevadilo, kdyby ČNB snížila úrokové sazby?

Úrokové sazby nás příliš netrápí, protože si nepůjčujeme koruny. Na ekonomiku se dívám jako na celek. Vnímám spíš problém recese. Český průmysl se zatím nezadřel, nezaměstnanost se také nikam neposunula. Řeknu to takhle: nemyslím si, že máme předpoklady jít směrem jako Maďarsko. Nemáme k tomu politické předpoklady, nota bene po skončených prezidentských volbách.

Zpět ke skupině. Proč jste ji restrukturalizovali? Ponecháte si značky CK Fischer a Exim Tours, nebo chystáte rebranding na Der Touristik?

Značky si určitě ponecháme, jsou zavedené a každá má svoji věrnou klientelu. Od letošní roku působí všechny značky pod jednou právní entitou DER Touristik CZ. Pro klienta se ale nic nemění, maximálně hlavičkový papír, na kterém dostane smlouvu k zájezdu.