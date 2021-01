České firmy válčí se zdražováním dopravy zboží z Číny | E15.cz

„Pokud bych měl popsat aktuální trh v námořní dopravě, tak volné přepravní místo, které je v Číně nabízeno logistickým firmám, se řeší bleskurychle. Na rozhodnutí beru–neberu zbývají zpravidla pouhé minuty,“ říká k situaci v čínských přístavech Václav Schwarz, obchodní manažer logistické firmy Maurice Ward, která lodní přepravu kontejnerů z Číny do Česka zprostředkovává.

Začátkem loňského roku způsobila pandemie COVID-19 výrazné oslabení námořní dopravy z Asie. Ceny se tak držely relativně nízko. V současnosti se obchod vrací k normálu a platby za námořní přepravu výrazně rostou. Cena lodní kontejnerové přepravy mezi čínskými a evropskými přístavy loni během několika měsíců vystoupala několikanásobně a trend růstu cen za dopravu trvá i letos.

Za dopravu z čínských přístavů do Evropy si společnosti ke konci roku 2020 účtovaly až čtyři tisíce dolarů za šestimetrový kontejner a třeba i více než deset tisíc za dvanáctimetrový. Ještě v první polovině roku se cena pohybovala na čtvrtině až třetině. Ceny se navíc různí podle množství a druhu přepravovaného zboží a mohou být i vyšší. Kapacity je na obrovské množství vyváženého zboží málo, a tak mohou rejdaři dál tlačit na cenu.

„Přeprava velkého kontejneru z Číny, do kterého se vejde až osm tisíc párů bot, nás loni stála 80 až 100 tisíc korun. Dnes je to 250 až 300 tisíc. Například doprava z Bangladéše ale zůstala na stejné ceně,“ uvedl jeden z obchodních manažerů výrobce sportovního zboží AlpinePro, který si nepřál být jmenován.

Vzhledem k tomu, že kontrakty na výrobu zboží firma zprostředkovává půl roku dopředu, růst ceny hodlá podnik zohlednit u podzimní kolekce, která tak může zdražit. Menší dovozci již dokonce import zboží z Číny odložili na dobu, kdy očekávají příznivější ceny za dopravu.

„V Číně mám aktuálně vyrobeno okolo tří stovek objemných keramických grilů. Jejich doprava lodí do Evropy mě za normálních podmínek stojí okolo dvou tisíc dolarů,“ vykresluje svou situaci Marek Šmíd, výrobce nožů a keramických grilů značky Dellinger.

„Pokud bych se pro dopravu rozhodl nyní, doprava by mě stála něco mezi sedmi až desíti tisíci dolary, a tím by se mi razantně navýšila i jejich prodejní cena minimálně o třetinu,“ říká Šmíd. Nožíř se v tom případě obává, že by se zboží stalo neprodejným, a přepravu do Česka o dva měsíce odložil. Právě v tomto horizontu mu totiž hrozí, že továrna začne účtovat skladovné.

Stejně jako další importéři tak čeká, kdo z rejdařů po čínském Novém roce cenu povolí jako první. „Obávám se, že se na ceny běžné v loňském roce již nedostaneme, a tím budeme muset zdražit. Velký poptávkový tlak po dopravě mohu jen potvrdit. A i můj holandský obchodní partner taktéž za těchto cen vyčkává s dovozem do Rotterdamu,“ uzavírá zakladatelka společnosti Hitra Simona Aafjesová, která do Česka z Asie dováží ručně vyráběný exotický nábytek a bytové doplňky.