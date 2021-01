Největší americký nákladní přístav zaplavily balíky z Asie | E15.cz

Do nejvytíženějšího přístavu kontejnerové námořní dopravy v celé Severní Americe připlulo ve druhé polovině roku o padesát procent víc zásilek než za prvních šest měsíců.

Gene Seroka, ředitel přístavu, který ročně odbaví zhruba pětinu veškerého nákladu směřujícího do USA, to řekl stanici CNBC. Uvedl také, že doky jsou přetížené. Naložené lodě proto musejí běžně kotvit na moři a čekat. „Nekupujeme si služby, ale zboží,“ komentoval Seroka změnu chování spotřebitelů, jež vychází z koronavirové pandemie a která způsobila turbulentní rok kalifornského přes sto let starého přístavu.

Jen v listopadu do přístavu dorazilo 890 tisíc zásilek, meziročně o 22 procent více. Od srpna se průměrný měsíční počet zásilek vyšplhal téměř na 930 tisíc.

V rekordním objemu se do L. A. valí především zboží z Asie. Naopak export z USA skrze přístav v posledních dvou letech klesá, což je částečně důsledek obchodní politiky USA s Čínou.

Příval kontejnerů dostal pod značný tlak celou americkou logistiku. Vysoká poptávka po zboží, které si Američané pořizují ke zpříjemnění mnohem častějšího domácího pobytu, vedla ke značným zpožděním při vykládání lodí v přístavech napříč Spojenými státy. Patrný je nedostatek potřebných skladovacích kapacit, připomíná CNBC.

Zvolnění nákladní dopravy v Los Angeles. neočekávají, předpokládají naopak, že vyšší množství kontejnerů poputuje do doků ještě několik měsíců. Přístav se proto zaměřuje na digitalizaci a optimalizaci dodávek a logistiky.