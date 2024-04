Čínské automobilky si chtějí ukrojit výraznou část evropského trhu. Hned několik jich v posledních letech vstoupilo na trh, který chce během několika let pomocí regulací omezit prodeje vozů se spalovacími motory. Své ambiciozní cíle navíc Číňané na starém kontinentě potvrzují i tím, že zde řada z nich plánuje i vlastní výrobu , díky které překonají dosavadní celní problémy a budou moc nabídnout ještě nižší ceny. Zatím ale čínské značky narážejí na jeden velký problém. Přestože EU deklaruje, že do roku 2035 skončí s vozy produkující za jízdy emise oxidu uhličitého, Evropané nyní o osobní vozy nejeví velký zájem.

Pokud se čínským značkám podaří získat důvěru evropských zákazníků, jako se to v minulosti povedlo japonským nebo jihokorejským výrobcům, mohou podle odborníků z oboru časem obsadit dvacet i více procent evropského trhu elektromobilů. Trhu, který by do šesti let mohl vyrůst až na 9,6 milionu ročně prodaných vozů.

Zde v listovacím článku se můžete podívat na deset nejprodávanějších čínských aut v Evropě za první dva měsíce letošního roku.

10. nejprodávanější vůz: GWM Ora 03

Automobilka GWM Ora se Evropanům poprvé představila před dvěma lety na autosalonu v Mnichově. Její kompaktní hatchback GWM Ora 3, který slibuje na jedno nabití ujet 420 kilometrů a z nuly na sto kilometrů zrychlí za 8,2 sekundy, je na evropských silnicích spíše raritou. Za první dva měsíce roku se prodalo těchto vozů pouze 320.

GWM ORA 03 | GWM

