Egyptský kapitál vrací bývalou švýcarskou vojenskou zónu na turistickou mapu | E15.cz

Hotel Chedi a vysokohorská restaurace Gütsch ve výšce přes 2300 metrů nad mořem, která v srpnu zahájila sezonu, jsou nejluxusnějšími místy ve Švýcarských Alpách. Se šestnácti body hodnocení prestižního gastronomického serveru GaultMillau a michelinskou hvězdou drží ocenění To nejlepší z hor.

Luxusní hotel Chedi byl ve švýcarském Andermattu prvním ze šesti nových hotelů, které teď přitahují bohaté návštěvníky nejen na 180 kilometrů sjezdovek do míst, kde se donedávna pohybovali převážně švýcarští vojáci.

Součástí projektu je golfové hřiště, luxusní horská restaurace, apartmány a koncertní sál. Sílu novým resortům dodává zelená energie. Do loňského roku si projekt, který realizuje egyptský miliardář Samih Sawiris od roku 2005, vyžádal investice 35,5 miliardy korun.

Andermatt je vysokohorské středisko v centru Švýcarska, kam se lze dostat jen několika vysokohorskými průsmyky. Nachází se na jejich průsečíku a propojuje čtyři hornaté švýcarské kantony. Území proto v minulosti bylo ideální pro vybudování velitelství armády a centrálního obranného systému země, který fungoval až do devadesátých let minulého století.

Pak Švýcaři usoudili, že to již pro budoucnost není ideální model obrany, a hledali co s místem dál. Ve Švýcarsku se o všech novinkách hlasuje, v tomto případě se rozhodovalo mezi vznikem průmyslové zóny a rozvojem turismu. Cestovní ruch zvítězil.

„Jeden ze členů významné místní rodiny Rögli působil v té době jako švýcarský velvyslanec v Egyptě. Seznámil se tam s miliardářem a developerem Samihem Sawirisem, který buduje hotelové rezorty, a požádal ho o radu, jak má obec rekonstruovat starší hotel. Podnikatel odpověděl, že s jednou rekonstrukcí neporadí, ale že by za určitých podmínek vybudoval kompletní horský rezort s hotely, wellness centrem, lanovkami a další infrastrukturou. Na oplátku ale chtěl pozemky, což je pro cizince ve Švýcarsku nemožné.

Aby se transakce mohla uskutečnit, musela vzniknout výjimka ze zákona Lex Koller, který cizincům znemožňuje nabývání nemovitostí ve Švýcarsku. Stalo se to i proto, že žádný Švýcar neměl v lokalitě zájem o tak vysokou investici,“ přibližuje zrod projektu Alena Koukalová, ředitelka českého zastoupení centrály cestovního ruchu Switzerland Tourism.

Egyptský kapitál tam do současnosti vytvořil šest hotelů, z nichž nejznámější je pětihvězdičkový The Chedi Andermatt a hotelový komplex Radisson Blu Reussen. V provozu je také golfové hřiště, nové nádraží, lanovky či bazén.

Stejně jako se vojenský prostor mění na povrchu, nachází nové využití podzemí. „Bývalé bunkry zčásti slouží k uskladnění serverů. Pomohlo to i zaměstnanosti v regionu, protože tam našla práci řada místních,“ dodává Koukalová. Armáda ve městě zůstává dál, ale v daleko menším rozsahu.

Lokalitu si vybrala jako místo pro základnu v roce 1885. Přispělo k tomu i to, že dokončení Gotthardského tunelu v roce 1882 vyřadilo lokalitu z mapy turistických a obchodních zastávek. Město ovládnuté armádou nebylo příliš atraktivní a turistická infrastruktura zastarávala. Po odchodu armády zmizela třetina pracovních míst, odcházeli také lidé a pro Andermatt bylo třeba hledat nové oživení.

Společnost Andermatt Swiss Alps otevřela pětihvězdičkový hotel The Chedi Andermatt v roce 2013 na místě Grand Hotelu Bellevue z osmnáctého století. Následně zahájilo provoz golfové hřiště a restaurace zaměřené na místní produkty pod záštitou Mountain Food a v prosinci 2018 uvítal první klienty čtyřhvězdičkový hotel Radisson Blu Reussen.

Zatím posledním dílem projektu egyptského miliardáře je nedávno dokončená lanovka Schneehüenerstock-Express ve výšce 2600 metrů nad mořem. Kabiny pro deset osob vystoupají téměř šest set metrů za zhruba šest minut ve směru k sousednímu středisku Sedrun a nabízejí návštěvníkům výhled na okolní vrcholy.

Až do výrazných investic v posledních několika letech byla střediska spojena pouze dlouhou cestou po silnici, a to jen v létě, nebo kratší cestou vlakem. Do Andermattu turisty mimo jiné dopraví ze Sv. Mořice, Churu nebo Zermattu a Brigu také světoznámý panoramatický vlak Glacier Express.