Ferrari, jež nepoznalo porážku. Schumacherův vůz formule 1 míří do aukce | E15.cz

Během tradiční srpnové aukce automobilových veteránů v kalifornském Monterey bude k mání jedinečný kus sportovní historie. Do dražby jde závodní ferrari, se kterým v roce 1998 zaznamenal Michael Schumacher sérii vítězství ve Velkých cenách formule 1. Aukční síň RM Sotheby’s očekává , že stroj, který nikdy nepoznal porážku, se prodá za šest milionů až osm milionů dolarů, zhruba za 146 až 195 milionů korun.

Monopost Ferrari F300 byl představen v lednu 1998 jako zcela nový vůz, který odpovídal změněným pravidlům šampionátu. S tímto konkrétním vozem, jehož šasi nese číslo 187, poprvé zvítězil v červnu 1998 ve Velké ceně Kanady, následovala vítězství v dalších čtyřech závodech šampionátu.

Naposledy byl vůz nasazen ve Velké ceně Itálie, kde Schumacher dosáhl svého 33. vítězství ve formuli 1. Zároveň se v průběžném pořadí mistrovství bodově dotáhl na do té doby vedoucího Mikku Häkkinena. Během posledního závodu ročníku byl Schumacher diskvalifikován, což jej stálo vítězství v šampionátu, to už ale seděl v jiných z celkem devíti vyrobených monopostů Ferrari F300. Stroj s číslem 187 tak nikdy nebyl poražen, uvádí RM Sotheby’s.

Závodní tým Scuderia Ferrari si tuto konkrétní formuli ponechal do září 1999, kdy ji spolu s malou zásobou náhradních dílů prodal soukromému sběrateli. Ten stroj vlastnil následujících 23 let, kdy se vozidlo neobjevovalo na veřejnosti. Zároveň si uchovalo původní stav a vzhled, neprošlo žádnou úpravou nebo renovací. Nyní vůz poprvé míří do veřejné dražby.

„Jde bezpochyby o jedno z nejvýznamnějších dochovaných Ferrari F1,“ uvádí aukční síň, podle níž bude hodnota vozu už jen růst.

Během tradiční srpnové aukce RM Sotheby’s v Monterey budou k mání téměř dvě stovky automobilů. Dražit se bude mimo jiné jedinečný meziválečný luxusní kabriolet Hispano-Suiza H6C „Tulipwood“ Torpedo s kompletně dřevěnou karoserií. Jeho odhadovaná cena je dokonce ještě vyšší než v případě Schumacherova monopostu, mohla by dosáhnout až dvanácti milionů dolarů.