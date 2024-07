Lidé už dávno nemusí opustit své domovy, aby si mohli nakoupit oblečení nebo elektroniku. Ale stále si rádi vyrazí s blízkými na dobré jídlo. To v posledních letech pochopili správci obchodních center, kteří ve svých projektech stále rozšiřují nabídku občerstvení. A mnozí podnikatelé jdou o krok dál a vytvářejí celé haly nebo tržiště pouze s občerstvením a potravinami. Počet tzv. food halls v Evropě rychle roste a trend už postupně přichází i do Česka.

Počet hal zaměřených výhradně na občerstvení v Evropě se za posledních sedm let zvýšil téměř o polovinu. Podle nejnovější zprávy poradenské společnosti Cushman & Wakefield je jich nyní v evropských metropolích 135 a deset je v přípravě. Tyto moderní jídelny přitahují podle analytiků zejména mladší generaci, která vyhledává jak rozmanité jídlo a pití, které jednotlivé stánky v halách nabízí, tak společné prostředí, kam může každý přijít i bez rezervace.

Nejdále je v tomto ohledu Velká Británie, kde se nachází 42 gastronomických hal. Následuje Francie a Itálie. Mezi nejznámější koncepty v Evropě se řadí například Time Out Market, BOXPARK, Eataly, KERB nebo české Manifesto. To se poprvé představilo v roce 2018 na pražském Florenci, kde tržiště přeměnilo opuštěný stavební pozemek v populární místo setkávání. Poté, co zde developer zahájil výstavbu kanceláří, se Manifesto přesunulo na Smíchov. Zakladatel konceptu Martin Barry rozšířil svůj český byznys do Berlína a chystá otevřít tržiště i v Dublinu a to rovnou v někdejším kostele.

„Vytvoření nových food hallů v nevyužívaných prostorách, které měly původně odlišné využití, může přinést novou energii a život do ulic či části měst, které jsou dnes opomíjené. Je důležité, aby se tyto projekty realizovaly s důrazem na jedinečný design a atmosféru, což přiláká jak místní obyvatele, tak turisty,” komentuje Jan Kotrbáček z Cushman & Wakefield. Podle analytiků se ukazuje, že nestačí pouze prodávat jídlo, haly musejí nabízet i víceúčelové prostory, kde se mohou konat společenské akce nebo třeba kurzy vaření.

V Praze by se měl brzy objevit populární portugalský koncept Time Out Market, který otevře v v rekonstruovaném paláci Savarin v centru metropole. Mezi další projekty patří také chystaná Smíchovská tržnice, která bude součástí nového developmentu na Praze 5. Podobnou budoucnost by mohla mít i Staroměstská tržnice v centru Prahy, která patří městu. Dosavadní návrhy na revitalizaci haly ale váznou na financích a politické dohodě.

Kam vyrazit v Evropě za jídlem

Time Out Market v Lisabonu

Time Out Market patří mezi neúspěšnější koncepty ve svém oboru. Poprvé otevřel v Lisabonu na místě bývalého tržiště, odkud se postupně rozšířil do Spojených států, kde se nachází všude od New Yorku, Bostonu, Chicagu až po Miami. Time Out Market v posledních letech otevřel i v Montrealu, Dubaji nebo Barceloně a brzy se chystá i do Prahy.

Time Out Market v Lisabonu|ČTK

Gare du Sud v Nice

Oblíbený francouzský gastronomický ráj se nachází v bývalé nádražní budově v přímořském městě Nice. V moderně zrenovované budově je kromě stánků s jídlem a společných stolů i spousta zeleně. Nachází se tu i řada malých galerií a obchodů. Hned vedle haly bylo postavené nové kino.

Gare du Sud v Nice.|Profimedia.cz

Gare Maritime v Bruselu

Další moderně zrekonstruované bývalé nádraží se nachází v Bruselu. Belgičané se zde nezaměřili jenom na gastro, v místě se nachází i kanceláře a obchody. Do Belgie má brzy přijít ale také slavný koncept Eataly, který se bude nacházet v projektu The Dome, který vznikne rekonstrukcí bývalého obchodního domu.

Gare Maritime v Bruselu.|Profimedia.cz

Boxpark v Londýně

Londýnská scéna slouží jako experimentální prostředí pro mnoho gastronomických konceptů a velké haly s různorodou nabídkou jídla jsou zde mimořádně oblíbené. Právě v Londýně je možné sledovat trend, který posouvá tyto haly od pouhých jídelen ke společenským místům setkávání. Příkladem je například Boxpark, kde je kromě jídla i možnost sledovat sport nebo módní přehlídky. Mezi nové projekty patří i kantýna Arcade v bývalé elektrárně Battersea Power Station nebo městem financovaná Cambridge Street Collective.

Boxpark v Londýně.|Profimedia.cz