Heureka Group navýší emisi dluhopisů až o 650 milionů | E15.cz

„Rozhodnutí pokračovat v emisi dluhopisů je podpořeno mimořádně příznivou situací na e-commerce trhu. Průměrná měsíční návštěvnost webů Heureka Group rostla v prvním pololetí letošního roku o deset procent, a ještě před hlavní sezonou tak dosáhla průměrného ročního růstu z minulých let,“ uvedl Tomáš Braverman, generální ředitel Heureka Group.

Dluhopisy s nominální hodnotou deset tisíc korun mají roční výnosový kupon 5,25 procenta. Prodávat se budou prostřednictvím J&T Banky a PPF banky.

„Dluhopisy Heureka jsou určené neprofesionálním investorům, kteří chtějí investovat do neustále se rozrůstající oblasti e-commerce. Díky jejich nominální hodnotě deset tisíc korun za kus si je mohou do svého portfolia pořídit drobní investoři z řad fyzických osob,“ řekla mluvčí J&T Banky Monika Veselá.

Heureka Group využívá příznivé situace na trhu k další expanzi. Pracuje například na sjednocení tří svých platforem do jedné mezinárodní platformy nebo na vývoji jednotného internetového tržiště. To e-shopům umožní jediným kliknutím nabídnout své produkty napříč všemi zeměmi, kde Heureka Group působí. Kromě Česka je to dalších osm trhů střední a jihovýchodní Evropy.

V rámci externích aktivit Heureka rozšiřuje portfolio pomocí akvizic. Posledním přírůstkem byla akvizice podílu ve firmě Testuj.to. Ta se zabývá komunitním testováním produktů a služeb.

Celkem 40 procent v Heureka Group patří miliardářům Danielu Křetínskému, Patriku Tkáčovi a Romanu Korbačkovi, kteří jsou rovněž majiteli vydavatele deníku E15. Stejný podíl má v Heurece skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Dvacet procent drží v Heureka Group společnost Rockaway byznysmena Jakuba Havrlanta.