IKEA v Česku zlevní třetinu zboží | e15.cz

Obchodní dům Ikea chystá nižší ceny u více než třetiny svých výrobků, zároveň bude také rozšiřovat svůj prodej do regionů. Změny odůvodňuje stabilizací trhu po pandemii, silnou valutou koruny a snižováním nákladů.

Od září se můžeme těšit na nižší ceny v obchodním domě Ikea. Ceny by měly být nižší zhruba u třetiny jejich sortimentu napříč všemi sektory, zejména u postelí, matrací, kuchyní včetně spotřebičů nebo vybraných doplňků. Změna se dotkne více než 3 300 výrobků, které zlevní v průměru o 8,4 procenta.

„Snížení cen si můžeme dovolit především díky stabilizaci dodavatelských řetězců po pandemii, příznivému vývoji měnového kurzu české koruny a snižování provozních nákladů. Naší dlouhodobou strategií je cenit výrobky tak, aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí. A zvlášť teď, v době ekonomické krize, jsme hledali různé způsoby, jak bychom mohli ceny snížit,“ říká Tímea Münzner, manažerka prodeje Ikea pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.

Češi přitom v Ikee nakupovali ještě minulý rok za vyšší ceny než v sousedním Polsku nebo Německu. V prosinci v roce 2022 udělal deník e15 velké cenové srovnání, z něhož vyplývá, že u většiny sortimentu jsou německé ceny nižší o více než deset procent.

Mluvčí pro obchodní dům to vysvětlil jako důsledek mnoha vlivů, lokálních cen energií, dopravy, inflace nebo měnového kurzu a záleží také, kolik toho Češi koupí. Zrovna ke konci minulého roku byl meziroční růst inflace 16,2 procenta, což bylo nejvíce, co Česku zažilo za posledních dvacet let. Analytik společnosti Cyrrus Vít Hradil vysvětloval však příčinu spíš v ochotě nakupujících si v některých zemích připlatit či v absenci konkurenční firmy na českém trhu.

V současné době Ikea pokračuje také v expanzi do regionů. Kromě čtyř obchodních domů nabízí možnost vyzvednutí objednávek na 23 výdejních místech v Čechách i na Moravě. Rozšiřuje rovněž síť plánovacích studií, v nichž zákazníci najdou pomoc s řešením individuálních potřeb v interiéru. Plánovací studia provozuje kromě pražského obchodního centra Westfield Chodov také v Českých Budějovicích, Hradci Králové a nejnověji také v Galerii Šantovka v Olomouci.

