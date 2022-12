IKEA je pro Čechy dražší, euro firmám vydělá, podniky omezí pracovní dohody | E15.cz

V příštím roce až o deset procent dolů s nejhlubším propadem uprostřed roku. Takový je ten dramatičtější ze scénářů vývoje cen bytů podle České národní banky. I v optimističtějším scénáři počítajícím jen s pětiprocentním poklesem cen mají ovšem byty zlevňovat takřka po celý příští rok. Ani následující roky přitom zdaleka nemají přinést investorům do nemovitostí oživení na úrovni pandemických let. Rizikem je navíc dvojí tržní dno. ČNB své vyhlídky publikovala v prosincové zprávě o finanční stabilitě.

Příští rok budou muset některé firmy propouštět a jiné budou naopak marně shánět nové zaměstnance. Podniky totiž neumějí využít potenciálu nezaměstnaných. Možností, jak dostat do práce další skupiny lidí, například lidi v předdůchodovém věku, jsou dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Ty by ovšem mohla značně zkomplikovat novela zákoníku práce. Firmy budou nově muset rozvrhnout týdenní pracovní dobu, což sníží flexibilitu úvazků, a „dohodáři“ získají nárok na dovolenou i celou řadu příplatků. Novela omezí také home office, ke kterému bude potřebné mít písemnou dohodu obsahující i místo výkonu práce. „Regulujeme něco, co regulaci nepotřebuje,“ říká Martin Jánský, šéf české větve největší personální agentury na světě Randstad.

Byznysmen Petr Paukner pravděpodobně získá podíl ve společnosti Sokolovská uhelná, tedy v nejmenším ze tří hnědouhelných těžařů v Česku. Za stovky milionů se má stát držitelem jednotek procent akcií. V rozhovoru pro deník E15 o tomto projednávaném scénáři informoval Pavel Tomek, správce svěřenského fondu spoluzakladatele skupiny Františka Štěpánka.

Švédský nábytkářský gigant IKEA se v Česku těší takové oblibě, že si zde může dovolit posadit cenu výrazně výš než u sousedů. To, že Poláci v modrožlutém nákupním centru nakupují levněji, je známá věc, že se ale Čechům vyplatí zajíždět i do bohatšího Německa, už je překvapivější. Deník E15 provedl velké cenové srovnání, z něhož vyplývá, že u většiny sortimentu jsou německé ceny nižší o více než deset procent.

Podobný přehled a srovnání cen zboží, najdete zde

Úrokové sazby v eurozóně během podzimu vzrostly, tuzemské firmy si i přesto nadále čile půjčují ve společné měně a zdá se, že postupná eurizace české ekonomiky bude pokračovat i v příštím roce, byť možná pomalejším tempem než dosud. „Podíl úvěrů v cizích měnách, které si nefinanční podniky berou u bank, se dále zvyšuje, v říjnu přesáhl 45 procent, což představuje nové historické maximum,“ upozorňuje hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.