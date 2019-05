Klub Pánů z Ponožkovic rozšiřuje byznys o trenýrky | E15.cz

Pestrobarevné ponožky už nebudou jediným zbožím, které firma Sockshire provozující Klub Pánů z Ponožkovic nabízí. Společnost podnikatele Petra Jandy rozšířila produktovou řadu o pánské spodní prádlo, které prodává od května. Investice do novinky vyšla na jednotky milionů korun, přípravy zabraly jeden rok.

Společnost posílá předplatitelům jednou měsíčně pár ponožek vždy poštou. „Koncept je takový, že k ponožkám přidáme jednou za tři měsíce i ladící spodní prádlo. Ponožky a trenýrky tak dorazí společně v jedné větší zásilce,“ přibližuje Janda. Zpočátku si nechala firma vyrobit vyšší tisíce trenýrek.

Předloni měl Klub – klienti, kterým ponožky poštou chodí - přes sedm tisíc členů. „Členská základna je nyní dostatečně velká proto, abychom mohli cílit novinky právě na naše členy,“ říká Janda. Nově také nabízí edici dětských ponožek, naopak prádlo pro ženy firma neplánuje prodávat. Za necelých pět let existence Sockshire rozeslal řádově statisíce párů ponožek.

V roce 2017 firma poprvé vykázala zisk, a to ve výši přesahující půl milionu korun, vyplývá z posledních zveřejněných výsledků hospodaření. V předchozích dvou letech Sockshire prodělal dohromady 1,5 milionu korun.

Zatímco v roce 2010 činily příjmy na globálním trhu s ponožkami více než půl bilionu korun, loni dosáhly jednoho bilionu korun. V roce 2010 vyšel pár ponožek v průměru na 26 korun, letos přes čtyřicet korun. Suverénně nejvyšší příjmy putují do Číny a USA, letos to má být přes 214 a 172 miliard korun. S výrazným odstupem následuje Japonsko, Německo a Velká Británie. Vyplývá to z veřejných statistik portálu Statista.