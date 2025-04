Český Knihobot, kterému se pod názvem Bookbot podařilo expandovat na rakouský a německý trh, se chystá vstoupit i do Francie, Itálie, Španělska, Nizozemska a Belgie.

V současnosti Knihobot nabírá první zaměstnance na francouzský, italský, španělský, nizozemský a belgický trh. Budou mít na starost „péči o tamní zákazníky, budování vztahu s novináři a influencery a získávání potřebných informací o specifikách místního trhu“, uvedla firma v tiskovém prohlášení.

Knihobot chce ovládnout Evropu

„Příští rok chceme ovládnout Evropu. Bookbot má na to stát se do tří let evropskou jedničkou na trhu s knihami z druhé ruky a my pro to uděláme maximum. Podařilo se nám opět rozšířit tým o řadu zkušených lidí, se kterými věřím, že příští rok budeme zase dvojnásobně větší,“ přiblížil plány zakladatel Knihobotu Dominik Gazdoš.

Gazdoš loni prohlásil, že chce v roce 2024 zdvojnásobit obrat z předchozího roku na 600 milionů korun, což se společnosti téměř povedlo. Dosáhl tržeb ve výši více než 560 milionů korun a prodal 3,5 milionu knih. K růstu firmy přispělo především působení Knihobotu v Rakousku a v Německu. Zahraniční expanzi napomohla loňská investice ve výši 100 milionů korun, kterou do podniku vložily mimo jiné fond Genesis Growth Equity Fund I a skupina Miton.

VIDEO: Čtení knížek vám může změnit život, řekl spisovatel Aleš Palán v pořadu FLOW.

FLOW: Čtení knížek vám může změnit život, tvrdí spisovatel Aleš Palán • e15

V Německu se Knihobotu podařilo navázat spolupráci s Amazonem i zalistování na dalších tržištích, jako je Ebay. „V kontrastu s Českem, kde je pro nás problém dostat se i na srovnávače zboží, je pro nás velmi vstřícný a přátelský trh,“ uvedl Gazdoš s tím, že se firma nesoustředí jen na online, ale i na kamenná knihkupectví. S několika navázala spolupráci v Berlíně. Německo zůstává pro Knihobot, respektive Bookbot, prioritou, očekává zde růst až trojnásobným tempem.

Knihobot vznikl v roce 2019 jako alternativa k prodejním serverům s použitými knihami i k tradičním knihkupectvím. Funguje v Česku, na Slovensku, v Rakousku a Německu. V roce 2022 byl Knihobot podle žebříčku společnosti Deloitte 15. nejrychleji rostoucí firmou ve střední Evropě, v ČR pátou. V Česku má Knihobot aktuálně pět prodejen, z nichž tři jsou v Praze (Holešovice, Vysočany, Anděl), jedna v Olomouci a jedna v Brně.