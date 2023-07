Požáry na ostrově Rhodos: Lidé se bojí letět i do Řecka | e15.cz

Kouří se nejen z jihu ostrova Rhodos, ale i z pracovníků cestovních kanceláří. Aktuálně vyřizují stovky až tisíce zájezdů, které klienti ruší, případně mění cílovou destinaci. Někteří vzhledem k bezpečnostní situaci nechtějí kamkoliv do Řecka, vyřizování žádostí o změnu takových zájezdů je však složitější. Zájezdy na Rhodos ani jinam do země většina cestovek nezlevňuje, nevidí k tomu důvod. Ze zmatků na ostrově viní řeckou stranu.

„U prodejů na Rhodos jsme zaznamenali mezitýdenní propad prodejů o více než padesát procent. Propad u Řecka je asi o třicet procent. Očekáváme, že tento výpadek bude dočasný, a jakmile nebezpečí požáru pomine, zájem klientů o Rhodos i Řecko se začne zase vracet k normálu,“ uvádí mluvčí největší tuzemské cestovní agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková. Pokles poptávky o desítky procent považuje za krátkodobý i Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Část dovolenkářů může změnit destinaci

S Invií, která přeprodává zájezdy největších cestovek v Česku, letělo jen v červenci do Řecka téměř deset tisíc klientů, z toho každý pátý na Rhodos.

Na srpen drží platné zájezdy na Rhodos dva tisíce klientů Invie. Jen jednotky procent z nich zájezdy ruší či mění za jinou destinaci. „Cestující, kteří měli zájezd zakoupený na jihovýchodní oblast ostrova zasaženou požárem, mají většinou možnost bezplatné změny destinace či termínu, případně bezplatné storno zájezdu. Cestující, kteří míří do nezasažených oblastí, mají možnost bezplatných změn pouze u některých cestovních kanceláří,“ dodává Jirušková.

Cestovní kancelář Fischer navíc uvádí, že si desítky klientů pořídily zájezd na Rhodos i po vypuknutí požáru, byť na pozdější termíny. Většinu zájezdů cestovky prodávají dávno před létem. Díky tehdy získaným objednávkám Fischeru stoupla poptávka po letošním Řecku meziročně o šestnáct procent.

To, že zájem Čechů o dovolenou v požáry zasaženém Řecku neklesá zásadně, potvrzuje i Kateřina Pavlíková, tisková mluvčí cestovní kanceláře Čedok. „Kromě Rhodosu máme v nejbližších termínech zájezdy na další ostrovy téměř vyprodané, v prodeji jsou jen poslední místa na last minute,“ dodala Pavlíková. Dosavadní pokles zájmu o Rhodos považuje za krátkodobý.

S cenami dolů cestovky nepůjdou

„Jakákoli mimořádná událost i v minulosti způsobila dočasné snížení poptávky. Tento pokles obvykle však bývá jen dočasný. Jak se situace stabilizuje a počáteční emoce opadnou, zájem o destinace se opět postupně vrací. Bylo to tak dříve i u jiných událostí, bude to tak i v tomto případě. Dovolené na Rhodosu v letošním i příštím roce to podle nás neovlivní, aktuální sezónu na jihu ostrova jen částečně. U dalších destinací je poptávka rekordní i nadále,“ okomentovala současnou situaci Pavlíková.

Krátký a rychlý propad prodejů o desítky procent na Rhodos zaznamenala i CK Blue Style. Rhodos patří k těm řeckým ostrovům, které mají hotelové kapacity i pro náročnější klienty. Desetidenní pobyt může zájemce vyjít i na padesát tisíc korun. K dispozici jsou i soukromé apartmány bez stravování s cenou kolem deseti tisíc a výše včetně letenky. „Ceny jsme nesnižovali a nevidím pro to žádný důvod. Žádní hoteliéři ani letecké společnosti nám slevy nedávají, tak není z čeho snižovat ceny,“ tvrdí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Podobně se vyjadřují i jednotlivé cestovní kanceláře. „Ceny zájezdů jsou nastavené podle smluv a rozhodně neplánujeme na takové situaci dělat marketing nebo jinou promo akci, v last minute se doprodávají poslední místa, takže částky za osobu tradičně klesají, což je standardní obchodní politika,“ tvrdí Pavlíková.

Snížené ceny nelze najít ani v nabídce cestovní kanceláře Fischer. „Ceny zájezdů na Rhodos jsme nijak cíleně nesnižovali, čekáme, až se situace na ostrově uklidní,“+ uvedl tiskový mluvčí Jan Bezděk. Výjimkou je pouze cestovní kancelář Blue Style. „Cena zájezdů na Rhodos je nižší o více než jednotky procent,“ uvedla tisková mluvčí Lucie Bukovanská.

Kdo měl zájezd na jih Rhodosu, dostane peníze zpět

Pochopení pro klienty, kteří vzhledem k situaci nechtějí do Řecka odletět na zájezd, místopředseda Asociace cestovních kanceláří Papež nenachází. „Pokud lidé nechtějí do Řecka, tak to nám přijde trochu úchylné. Proč by se měli bát letět tam, kde žádný požár není,“ dodává. Tvrdí, že všichni klienti, kteří měli zakoupený zájezd na jih ostrova, dostanou veškeré peníze od kanceláří zpět. Polovina z klientů, kteří měli namířeno na sever ostrova, může změnit destinaci.

„Ale cestovní kanceláře zatím tuto alternativu nabízí pouze k těm nejbližším letům. Proč by to měly nabízet na září nebo na konec srpna, když nikdo z nás neví, jaká ta situace na Rhodu bude?“ hájí cestovky Papež. Dosavadní potíže na jihu dává za vinu hlavně řecké straně, která podle něj neodhadla sílu větru, která zrychlila postup požáru.

Výše zmíněné platí například u cestovní kanceláře Blue Style. Ta klientům, kteří měli nakoupený zájezd do některé z postižených oblastí s odletem do desátého srpna, nabízí bezplatnou změnu destinace nebo termínu. Zákazníci, kteří mají zakoupený zájezd do nepostižených zón Rhodu s odletem do 31. července, pak mají možnost bezplatně změnit svou rezervaci v online systému, který pro ně Blue Style nechala vytvořit.

Na problém změnit cílovou destinaci nebo termín dovolené pravděpodobně narazí klienti Čedoku. „Evidujeme některé dotazy na možnost změny nebo zrušení na srpnové odlety, ale v tuto chvíli není pro jejich změny žádný důvod. Zrušení zájezdu v srpnových či pozdějších termínech se řídí všeobecnými podmínkami, podle kterých mohou klienti odstoupit od smlouvy,“ říká Pavlíková z Čedoku.

Cestovní kancelář Fischer se k možnosti změně destinace či termínu blíže nevyjádřila. Uvedla pouze, že klientům, kteří museli dovolenou kvůli požárům předčasně ukončit, vyplatí v hotovosti částku, která odpovídá tomu, co zaplatili navíc za dny, o které se jim dovolená zkrátila. Jako kompenzaci pak dostanou i poloviční slevu na další letní dovolenou, kterou si budou moci vybrat až do konce března 2024.