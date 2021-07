Lidl staví jako o závod a hledá nemovitosti pro další prodejny | E15.cz

Maloobchodní řetězec Lidl se pustil do expanze. V tuzemsku letos otevírá jeden supermarket za druhým a chystá další prodejny napříč republikou. Letos v létě začal své prodejny v Praze a v okolí zásobovat z nového logistického centra v Buštěhradu, výstavbu dalšího zásobovacího centra pro Moravu plánuje na příští rok.

Lidl se díky rychle rostoucím tržbám probojoval do čela žebříčku největších obchodních řetězců v Česku. Přestože hlavní vlnu expanze má zdejší maloobchodní trh už za sebou, německého řetězce se to evidentně netýká. Letos zatím Lidl otevřel 13 nových prodejen a dalších 11 ještě podle svého mluvčího Tomáše Mylera přibude do konce roku. V loňském roce přidal devět nových lokalit. Dohromady loni v tuzemsku přibylo 28 supermarketů různých sítí, uvedla poradenská společnost NielsenIQ.

Kromě nové výstavby Lidl investuje i do přestaveb některých svých starších provozoven. Objem investic vedení společnosti neuvádí. Vzhledem k současným cenám na stavebním a realitním trhu se může pohybovat v řádu miliard korun. Vybudování nové samostatně stojící prodejny totiž i bez započtení ceny pozemku vyjde odhadem na sto milionů korun.

Co do tržeb Lidl loni předstihl hypermarkety Kaufland. „Strategie dvou silných, a přitom odlišných formátů vlastníkům z německé skupiny Schwarz vychází. Za nimi příliš obratově nezaostávají Albert, Tesco a Penny Market,“ uvádí analýza trhu Trend Report 2021, kterou vydává Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

Zatímco loni Lidl expandoval hlavně v Praze, Brně a ve středních Čechách, letos už je rozkročený prakticky do všech krajů. „Stále hledáme vhodné pozemky a lokality pro umístění nových prodejen napříč Českou republikou. Rozhodující je především spádová oblast, velikost pozemku nebo prostor a možnost zásobování,“ upřesnil Myler.

V posledních letech už neplatí, že řetězec umísťuje prodejny zpravidla samostatně. „S nedostatkem vhodných pozemků přibývá více nestandardních řešení,“ dodal.

Z polí do center měst

Přede dvěma lety Lidl při otevření pražského Centra Stromovka poprvé vstoupil do nákupních galerií. Letos v květnu obsadil prostory v novém Bořislavka Centru developera KKCG, před rokem zamířil do pasáže v kancelářském komplexu Churchill od skupiny Penta. „Aktuálně máme ve výstavbě atypickou prodejnu na okraji pěší zóny v centru Brna v OD Centrum. Jediná bude mít prodejní plochu ve dvou patrech. Otevření plánujeme na konec léta,“ doplnil Myler.

Nové a nedávno modernizované supermarkety Lidlu mají širší uličky a také se zvětšila plocha pro jednotlivá parkovací místa. Postupně vznikají nabíjecí stanice pro elektromobily, kterých je zatím celkem 24. Do konce roku mají být zákazníkům k dispozici tři desítky stanic.

Letos otevřené distribuční centrum v Buštěhradu u Kladna patří s téměř šesti hektary k největším, která má Lidl v Evropě. „Další logistické centrum připravujeme na Moravě, kde bychom po získání všech povolení rádi zahájili výstavbu v příštím roce,“ sdělil Myler.

Nové sídlo ve Stodůlkách

Firma nedávno přehodnotila své plány na výstavbu nové pražské centrály. Ta měla původně vyrůst na volném pozemku v Letňanech. Ten Lidl dřív koupil od společnosti Hochtief Development, jež tam plánovala kancelářský komplex.

Nově chce řetězec začít stavět ve Stodůlkách, kde získal pozemek s připraveným projektem od dalšího developera Finep. Teď má sídlo v nedalekých Nových Butovicích. Jak naloží s pozemkem u metra Letňany, zatím vedení firmy nerozhodlo.

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 276 obchodů zásobovaných z pěti logistických center. Nejhustší sít obchodů má zatím v Česku rakouská společnost Rewe s bezmála čtyřmi stovkami diskontních Penny Marketů a třemi stovkami supermarketů Billa.

Největší obchodní řetězce v Česku (s obratem nad 20 mld. Kč)

Společnost tržby celkem v mld. Kč (bez DPH) Lidl ČR 63 Kaufland ČR 59 Albert ČR 55 Tesco Stores 43 Geco 39 Penny Market 39 Alza.cz 36 Billa 30 Makro Cash & Carry ČR 27 Globus ČR 25

Pramen: Trend Report 2021 (odhady dle obchodních uzávěrek z let 2019 a 2020, Zboží a prodej)

Podívejte se na video se zajímavostmi o dalším maloobchodním fenoménu: