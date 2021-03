Řetězce investují do nových supermarketů. Malých obchodů ubývá | E15.cz

Za rok 2020 přibylo v Česku 28 supermarketů. Celkem je na tuzemském trhu 1463 prodejen tohoto formátu. Naopak v případě menších prodejen loni zcela zavřelo 115 provozoven. Meziročně je to úbytek o dvě procenta z celkového počtu, ukázaly statistiky NielsenIQ.

Nejvíce nových supermarketů loni otevřel Lidl. „Ohledně výstavby nových prodejen je naším cílem jít zákazníkům naproti, tudíž stále hledáme vhodné pozemky a lokality pro umístění nových prodejen napříč Českou republikou. Rozhodující je přitom vždy spádová oblast,“ řekl mluvčí Lidlu Tomáš Myler. Objem investic nekomentoval.

Silně loni expandovala rovněž Billa. Otevřela devět prodejen. Dalších 21 supermarketů zrenovovala. Celková investice byla 639 milionů korun. Ještě větší investice připravuje Billa letos.

„V roce 2021 plánujeme otevřít celkem 15 nových prodejen a 35 stávajících zrekonstruovat. S ohledem na v lednu zahájenou výstavbu třetí etapy suchého skladu v Modleticích budou letošní investice proporcionálně vyšší,“ uvedla mediální zástupkyně Billy Dana Bratánková.

Stovky milionů korun ročně investuje do expanze též Penny Market. „V letošním roce máme v plánu otevřít více než deset zcela nových prodejen, a dále postavit nové prodejny na místě už stávajících, například v Jindřichově Hradci. Letos také očekáváme, že dosáhneme hranice 400 prodejen, čímž potvrdíme svoji pozici řetězce s nejvyšším počtem prodejen u nás,“ sdělil mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík.

Kaufland minulý rok do rozšíření byznysu investoval 1,3 miliardy korun. „V obchodním roce 2021 plánujeme otevřít pět nových prodejen. Mimo jiné v Olomouci a Poděbradech. Plánované investice do expanze v roce 2021 činí 2,2 miliardy korun,“ sdělila zástupkyně Kauflandu Renata Maierl.

Byznys posiloval rovněž Albert, který v uplynulých třech letech přestavěl polovinu svých obchodů. „V loňském roce jsme jich remodelovali třicet čtyři a otevřeli jsme tři nové. V tomto roce budeme v investicích a modernizacích našich obchodů, rozšiřování sortimentu a zlepšení nákupního prostředí pro naše zákazníky pokračovat podobným tempem,“ řekl šéf komunikace Albertu Jiří Mareček.

V případě malých prodejen končí hlavně obchody, které se snaží konkurovat nízkými cenami u potravin nízké kvality. „Konkurence v obchodě s potravinami je velmi tvrdá a na rozdíl od jiných sektorů tady zákazníci skutečně hlasují nohama a pokud nejsou spokojeni, jdou jinam,“ komentoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Naopak se podle něj daří obchodům, které dokážou nabídnout něco navíc. Ať už propojením s e-commerce nebo například orientací na zdravé potraviny.

U velkých řetězců je probíhající expanze součástí vytyčených záměrů. „Obchodní řetězce mají dlouhodobé investiční plány a dělají všechno pro to, aby je dodržely a dokázaly nabídnout co nejlepší služby. Podobně dále probíhá modernizace prodejen, to všechno nad rámec miliardových investic do bezpečnosti zákazníků v době epidemie,“ dodal Prouza.

Na rozdíl od supermarketů počet velkých hypermarketů dlouhodobě stagnuje. „Tato doba prostě více svědčí menším prodejnám. Zákazník chce nákupem trávit co nejméně času a pokud je prodejna menší a správně uspořádána, hraje jí to do karet,“ uvedla konzultantka Kristýna Garreisová z NielsenIQ.

Nové supermarkety se navíc přizpůsobují zákaznickým trendům. Podle analytičky NielsenIQ se to projevuje například rozšiřováním ploch věnovaným čerstvému zboží, důrazem na regionální výrobky nebo ekologické produkty. Na zákaznických parkovištích se stávají standardem dobíjecí místa pro elektromobily.