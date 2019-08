Versace a další luxusní značky naštvaly Čínu. Hongkong a Macao označily za nezávislé | E15.cz

Umělecká ředitelka italské značky Donatella Versace se v neděli omluvila za to, že firma na tričku spojila město Hongkong se státem Hongkong a město Macao se státem Macao. Obě území jsou přitom samostatné správní oblasti pod čínskou nadvládou. „Nikdy jsem nechtěla nerespektovat suverenitu Číny, proto bych se chtěla omluvit za jakoukoli nepřesnost a problémy, které tričko mohlo způsobit,“ uvedla Versace na svém Instagramu. Se značkou kvůli incidentu přestala spolupracovat populární čínská herečka Yang Mi.

Italian luxury brand @Versace apologizes on Sunday for mislabeling China's #HongKong Special Administrative Region and #Macau Special Administrative Region as countries on one of its T-shirt designs pic.twitter.com/V8Uyk2GXEu