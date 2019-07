Omezení provozu na D1: začíná uzavírka mostu u Velkého Meziříčí | E15.cz

V teplotách okolo 65 stupňů pracují dělníci, kteří zpevňují a rozšiřují dálniční most nad Velkým Meziříčím. Pracovnici se pohybují uvnitř mostního tělesa, navíc musí být oblečení do svářečských kombinéz. „Smlouva nám neumožňuje práce z důvodu veder přerušit. Takže to musíme přetrpět,“ uvedl k situaci mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.