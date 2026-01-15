Maloobchod rostl více, než se čekalo. Online prodeje táhly listopad
- Maloobchodní tržby v listopadu zrychlily meziroční růst na 4,6 %, meziměsíčně stouply o 0,8 %.
- Klíčovým tahounem byl internetový prodej, jehož tržby vyskočily o téměř 16 %.
- Výsledek překonal očekávání trhu, analytici ho spojují s předvánočními nákupy, Black Friday a růstem reálných mezd.
Maloobchodní tržby v České republice loni v listopadu zrychlily meziroční růst. Bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel stouply o 4,6 procenta, v říjnu to bylo podle revidovaných údajů o 2,4 procenta. K růstu přispěl zejména internetový prodej, kde tržby meziročně vzrostly o 15,8 procenta. Meziměsíčně byly listopadové tržby obchodníků vyšší o 0,8 procenta, informoval na webu Český statistický úřad (ČSÚ).
„Maloobchodní tržby se v listopadu po očištění o cenové vlivy meziročně zvýšily za prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot i potravin. K růstu maloobchodních tržeb nejvíce přispěl prodej prostřednictvím internetu,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová. Podle ní tržby meziročně stouply ve všech skupinách s výjimkou prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením a s výrobky pro domácnost.
Tržby za nepotravinářské zboží proti listopadu 2024 vzrostly o 6,3 procenta a za pohonné hmoty o šest procent. Za potraviny obchodníci utržili o 1,1 procenta více.
Ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky se listopadové tržby meziročně zvýšily o 9,5 procenta, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o šest procent, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 4,3 procenta a s oděvy a obuví o 0,7 procenta. Naopak prodejci počítačových a komunikačních zařízení měli tržby o 1,9 procenta nižší a za výrobky pro domácnost lidé zaplatili meziročně o procento méně.
Ve specializovaných prodejnách potravin měli obchodníci v listopadu o procento vyšší tržby než o rok dříve a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 1,2 procenta vyšší. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se zvýšily o 6,4 procenta, doplnil ČSÚ.
Tržby za prodej a opravy motorových vozidel v listopadu se meziročně zvýšily o 0,2 procenta, přičemž za opravy aut stouply o 0,7 procenta a za jejich prodej o 0,1 procenta. V meziměsíčním srovnání byly tržby za prodej a opravy aut reálně o půl procenta nižší.
Růst nad očekávání
Maloobchodní tržby rostly v listopadu rychleji, než analytici čekali. Výsledek podpořily předvánoční nákupy spolu se slevovou akcí k černému pátku (Black Friday), vyplývá z vyjádření analytiků. Podle ve čtvrtek zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziroční růst maloobchodních tržeb loni v listopadu zrychlil na 4,6 procenta. Analytici předpokládali, že se tržby proti roku 2024 zvýší o 3,4 procenta.
Analytici poukázali na to, že velkou zásluhu na listopadovém výsledku měly prodeje přes internet, které meziročně stouply téměř o 16 procent. „Listopadové číslo bylo velmi silné, nicméně za celý rok 2025 tržby v obchodech reálně nejspíš nevzrostly ani o celá čtyři procenta. Takže o nějakém přehnaném nákupním boomu či horečce se ještě nedá mluvit,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
K meziročnímu růstu, i když opatrnému, se podle analytiků vrátily tržby za potraviny. „Vzhledem k tomu, že inflace v potravinách v posledních měsících odeznívá, lze však očekávat, že výsledně i tržby za potraviny ve stálých cenách přeci jen více porostou,“ míní hlavní analytik Citfin Miroslav Novák.
Pomohly rostoucí mzdy
Zásadním faktorem, který ovlivňuje růst maloobchodních tržeb, jsou podle analytiků vyšší reálné mzdy. Klesat také začala míra úspor domácností. „Míra hrubých úspor domácností je sice stále podstatně vyšší než před rokem 2020, ale začala pozvolně klesat. V letech 2023 a 2024 přesahovala 20 procent, v průběhu loňského roku klesla na 17 procent,“ doplnil hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.
Od začátku ledna do konce listopadu loňského roku maloobchodní tržby podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče stouply proti roku 2024 o 3,7 procenta. „Spotřeba domácností je jedním z klíčových tahounů růstu české ekonomiky jako celku ve smyslu vývoje HDP - to platilo loni i v roce 2024 a podobně by tomu mělo být také letos,“ dodal Jáč.
