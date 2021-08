Maloobchodníkům opět rostly tržby. Vedou počítače, kosmetika a oblečení | E15.cz

Tržby českých maloobchodů v červnu předčily očekávání analytiků a po očištění o kalendářní vlivy dosáhly meziročního zvýšení o 7,1 procenta. Navázaly tak na pozitivní trend předcházejících měsíců, kdy v dubnu činil revidovaný růst 7,2 procenta a v květnu 7,3 procenta. Největší úspěch zaznamenali obchodníci s počítačovou technikou, oděvy, obuví a drogerií, vysokou oblibu si dál udržují e-shopy. Vyplývá to ze čtvrtečních údajů Českého statistického úřadu.

„Současný růst maloobchodních tržeb vzniká kombinací dvou faktorů. Prvním je realizace odložené spotřeby domácností, jež může působit ještě v dalších měsících, ale s klesající intenzitou. Druhým faktorem je změna struktury spotřeby odklonem od služeb směrem k nákupům v maloobchodě, což by se mohlo stát dlouhodobější záležitostí,“ domnívá se hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Meziměsíčně tržby maloobchodu očištěné od sezonních vlivů vzrostly o 0,6 procenta. Separátně sčítané tržby za prodej a opravy motorových vozidel meziměsíčně klesly reálně o 2,1 procenta, meziročně však dosáhly dvojciferného růstu.

Maloobchod podle analytiků prosperuje i díky příznivé situaci na trhu práce. „Míra nezaměstnanosti se v červnu dostala znovu pod tři procenta a je tak hlavním důvodem pro silný růst tržeb. Vedle toho domácnosti rozpouštějí část úspor, které mají z loňského roku. Konečně třetím faktorem je významné zlepšení sentimentu domácností spolu s tím, jak pandemie ustoupila,“ říká Jiří Polanský, makroekonomický analytik České spořitelny.

Český maloobchod si vede dobře i v evropském srovnání – dle údajů Eurostatu se kalendářně očištěný objem tržeb v EU meziročně zvýšil o 5,3 procenta, v eurozóně o 5 procent a Česko je tak nad průměrem. Absolutně nejvyššího růstu však dosáhlo Bulharsko (o 22,7 procenta) následované Litvou (o 15,3 procenta) a Slovinskem (o 12,8 procenta).

Příznivý vývoj odborníci očekávají i do budoucna, světová ekonomika by ve druhé polovině letošního roku měla dále procházet fází oživení. Značné riziko ovšem stále představuje možná další pandemická vlna, která by rozmach maloobchodu zabrzdila.

„Celkový růst reálných tržeb uvidíme i v dalších měsících, nebude ale již překvapovat svou dynamikou. Jediným měsícem, kdy by mohl být růst tržeb dvojciferný, je listopad. Ten totiž bude ovlivněn nízkou základnou kvůli loňskému lockdownu,“ uzavírá Pavel Sobíšek.