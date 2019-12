Metro exkluzivně jedná o prodeji hypermarketů s X+Bricks | E15.cz

Firma od května jednala o prodeji také s konsorciem, které vede společnost Redos Real Estate. Tato jednaní však podle čtvrtečního prohlášení byla ukončena. Metro si ani nehodlá ve firmě Real nechat podíl. Případnou dohodu však budou muset schválit antimonopolní úřady.

Divize Real se potýká s problémy už roky, a to kvůli silně konkurenčnímu německému trhu, kterému dominují diskontní obchody Aldi a Lidl, ale také kvůli růstu prodeje přes internet, který ohrožuje hypermarkety i v jiných částech světa. Za devět měsíců letošního fiskálního roku se srovnatelné tržby v řetězci Real snížily o 0,8 procenta a společnost Metro zaúčtovala mimořádné odpisy hodnoty divize 385 milionů eur (9,8 miliardy korun).

Metro hodlá současnou fázi jednání uzavřít do konce ledna. V rámci dohody by konsorcium mělo získat také internetové stránky Real.de a 80 realit. Konsorcium plánuje nadále provozovat některé z více než 270 obchodů Real, většina obchodů by měla být prodána dalším společnostem, jako je Kaufland, Edeka, Rewe či Tegut.

Společnost X+Bricks na začátku měsíce nabídku na hypermarkety zvýšila. Původně plánovaná nabídka firmy Redos, která počítala s tím, že si Metro ponechá v divizi podíl, naopak byla ukončena bez dohody. Plánovaný prodej firmě Redos kritizoval Křetínský, podle kterého byla cena příliš nízká.

Firmu X+Bricks založil loni v srpnu bývalý ředitel realitní firmy Corestate Sascha Wilhelm. Specializuje se na investice do nemovitostí spojených s prodejem potravin, například do supermarketů, diskontních prodejen a maloobchodních skladů.

Skupina Metro má ve 26 zemích přes 770 velkoobchodů Cash & Carry, které zaměstnávají přes 150 000 lidí. V České republice je skupina zastoupena od roku 1997. Její divize Makro Cash & Carry ČR provozuje v Česku 13 velkoobchodních center.

PZN redakce: Daniel Křetínský je spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, které provozuje také ekonomický web E15.cz.