Tesla může expandovat do gastroprůmyslu. Musk požádal o licenci | E15.cz

Miliardář a jeho firmy se k registraci značky odmítly vyjádřit a proto zatím není jasné, jaké budou podnikatelovy další kroky. Musk tu a tam hovoří o možné expanzi svého podnikání do gastroprůmyslu už několik let. Například v roce 2018 zveřejnil na Twitteru příspěvek v němž tvrdil, že plánuje otevřít oldschoolovou drive-in restauraci poblíž jedné z nabíjecích stanic Tesly v Los Angeles.

Ještě dříve mluvil o podobném nápadu také spoluzakladatel a dnes již bývalý vysoký manažer Tesly J. B. Straubel. „Pracujeme s několika restauracemi na konceptu obchodů se smíšeným zbožím a jídelen, které by operovaly u našich nabíjecích stanic,“ řekl Straubel na setkání s provozovateli restaurací před třemi lety.

Naposledy Musk myšlenku oživil letos v dubnu, kdy pro změnu tweetoval o brzkém otevření supernabíječky pro elektromobily v kalifornském městě Santa Monica. Informaci doplnil komentářem, že by rád u stanice zprovoznil také kino, které bude promítat sto nejlepších filmů a restauraci ve stylu padesátých let.

Major new Supercharger station coming to Santa Monica soon! Hoping to have 50’s diner & 100 best movie clips playing too. Thanks Santa Monica city!