Který z manželů si má z daní odečíst dary? Příklady, jak ušetřit nejvíce
- Pokud jste loni darovali peníze ze společného jmění, zákon umožňuje uplatnit odpočet u jednoho z manželů nebo u obou poměrnou částí.
- Při špatném rozhodnutí může daňová úspora kvůli slevám na poplatníka nebo vyšší sazbě daně úplně propadnout.
- Na čtyřech konkrétních modelových situacích ukazujeme, jak postupovat při rodičovské dovolené, podnikání i vysokých příjmech.
Čas pro podání daňového přiznání za uplynulý rok se blíží a řada rodin právě kompletuje potřebné dokumenty. Pokud jste v roce 2025 podpořili dobrou věc a máte v ruce potvrzení o poskytnutí daru, byla by škoda tuto možnost nevyužít. U manželů se společným jměním se ale nabízí důležitá strategická otázka: Kdo z vás by měl odpočet uplatnit? Jak si ukážeme, automaticky to zapsat k tomu, kdo zrovna vyplňuje formulář, se nemusí vyplatit.
Obsah článku:
- Jak uplatnit dar v daňovém přiznání: základní pravidla
- Dvoustránkové vs. čtyřstránkové přiznání: které vybrat?
- Podmínky pro odpočet: pozor na minimální výši daru
- Manželé a společné jmění: Kdo uplatní odpočet?
- Příklad 1: Když jeden z manželů nemá příjmy
- Příklad 2: Když jsou příjmy příliš nízké
- Příklad 3: specifika u paušální daně
- Příklad 4: Jak využít 23procentní sazbu daně
Jak uplatnit dar v daňovém přiznání: základní pravidla
Pro snížení daňového základu o dary, stejně jako o ostatní daňové odpočty, musejí být splněny zákonné podmínky uvedené v zákoně o dani z příjmu. Všechny daňové odpočty se uplatňují až za celý kalendářní rok.
V dvoustránkovém daňovém přiznání se celková částka darů splňujících zákonné podmínky uvádí do řádku č. 25, zatímco v klasickém čtyřstránkovém daňovém přiznání se zapisuje do řádku č. 46.
Všechny daňové odpočty snižují „pouze“ daňový základ, a nikoli přímo vypočtenou daň z příjmu jako daňové slevy. Většině daňových poplatníků tak přináší každá tisícikoruna daru daňovou úsporu ve výši 150 korun.
Rychlý přehled: Kolik ušetříte?
- Při sazbě daně 15 procent: Každých 1 000 korun daru vám na dani reálně ušetří 150 korun.
- Při sazbě daně 23 procent: Každých 1 000 korun daru vám na dani reálně ušetří 230 korun.
- Pozor na slevy: Pokud je vaše vypočtená daň po uplatnění základní slevy na poplatníka už nulová, dar vám žádné peníze nevrátí (odpočet propadne).
Dvoustránkové vs. čtyřstránkové přiznání: které vybrat?
Dvoustránkové daňové přiznání podávají pouze daňoví poplatníci, kteří mají zdanitelné příjmy výhradně ze závislé činnosti. Ostatní poplatníci vyplňují klasické čtyřstránkové daňové přiznání.
Podmínky pro odpočet: pozor na minimální výši daru
Daňový základ lze snížit o dar, který splňuje zákonné podmínky jak z hlediska výše, tak účelu.
Minimální výše daru činí 1000 korun, maximálně je možné odečíst částku odpovídající 30 procentům základu daně. Zároveň musí příjemce daru splňovat podmínky uvedené v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Dary jsou určeny zejména na podporu humanitárních a charitativních aktivit, ale také například školství, sociálních, zdravotních či ekologických oblastí nebo kultury.
Zákonné požadavky však musí splňovat i samotný příjemce daru – může se jednat například o pořadatele veřejné sbírky v souladu se zákonem, obec, kraj, organizační složku státu nebo o fyzickou osobu poskytující zdravotní služby.
Manželé a společné jmění: Kdo uplatní odpočet?
V poslední větě uvedeného paragrafu zákon stanoví, že pokud manželé poskytli bezúplatné plnění ze společného jmění manželů, může si daňový odpočet uplatnit buď jeden z nich, nebo oba, a to v poměrné výši. V praxi přitom není vždy jedno, který z manželů dar do daňového přiznání zahrne. Nesprávná volba může vést k tomu, že manželé zbytečně zaplatí vyšší roční daň z příjmů. Podívejme se proto na několik praktických příkladů.
Příklad 1: Když jeden z manželů nemá příjmy
Častá situace v rodinách s malými dětmi vyžaduje, aby celou částku daru uplatnil pouze vydělávající partner.
Manželka na rodičovské dovolené:
Manželé poskytli v roce 2025 dar splňující zákonné podmínky ve výši 20 000 korun. Manžel podniká a vede daňovou evidenci, zatímco manželka je na rodičovské dovolené a nemá žádné zdanitelné příjmy. Daňový odpočet z titulu daru proto uplatní v daňovém přiznání manžel.
Příklad 2: Když jsou příjmy příliš nízké
Běžnou chybou je uplatnění daru u toho, kdo už díky slevám neplatí žádnou daň.
Nízký daňový základ manžela:
Manželka podniká a uplatňuje výdaje formou ročního výdajového paušálu, přičemž její daňový základ za rok 2025 činí 900 000 korun. Její manžel byl po většinu roku nezaměstnaný a jeho roční zdanitelný příjem ze zaměstnání dosáhl pouze 200 000 korun.
Daňový odpočet z titulu daru proto uplatní manželka. Manžel by totiž žádnou daň z příjmů neplatil, protože v daňovém přiznání uplatní základní slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci. Tato sleva v jeho případě sníží vypočtenou daň z příjmů na nulu, a daňový odpočet formou daru by tak nevyužil.
Příklad 3: specifika u paušální daně
Pokud jeden z vás využívá paušální režim, možnost odpočtu se u něj zcela uzavírá.
Manžel v paušálním režimu:
Manžel podniká a po celý rok 2025 plnil své daňové povinnosti v dobrovolném měsíčním paušálním režimu. Jednou měsíční platbou tak hradil současně daň z příjmů, sociální i zdravotní pojištění. Za rok 2025 proto nebude podávat daňové přiznání.
Manželé v roce 2025 společně darovali částku 30 000 korun. Tento dar si v daňovém přiznání uplatní manželka.
Příklad 4: Jak využít 23procentní sazbu daně
U vysokých příjmů se dar vyplatí dvojnásob.
Vysoké příjmy a sazba 23 procent:
Manželka dosáhla za rok 2025 daňového základu ve výši 2,1 milionu korun, zatímco daňový základ manžela činí 600 000 korun. V roce 2025 manželé poskytli dar splňující zákonné podmínky pro daňový odpočet v částce 80 000 korun.
Na daňový základ do výše 1 676 052 korun se uplatňuje sazba daně z příjmů ve výši 15 procent, zatímco část základu daně nad tuto hranici podléhá sazbě 23 procent. Uplatnění daru ve výši 80 000 korun proto manželce přinese daňovou úsporu 18 400 korun (80 000 × 23 procent). Pokud by si stejný dar uplatnil manžel, jeho daňová úspora by činila pouze 12 000 korun (80 000 × 15 procent).
Z tohoto důvodu si snížení daňového základu prostřednictvím daru uplatní manželka.
Jak je z modelových situací patrné, společné dary manželů nejsou v daňovém přiznání jen formalitou. Cestou k maximální úspoře je uplatnit odpočet u toho z partnerů, komu reálně sníží odváděnou daň – ať už proto, že druhý z manželů nemá dostatečné příjmy, odvádí paušální daň, nebo mu daňovou povinnost již smazala základní sleva na poplatníka. Před finálním odesláním formulářů se proto vždy vyplatí obě varianty rodinných financí alespoň nanečisto propočítat.
