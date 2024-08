„Máme nyní pár dnů, než na nás dopadne damoklův meč,“ napsal ve středu Petrov na facebooku. Firma je podle něj „v kritické situaci“, nechce se ale vzdát a prosí proto zákazníky, aby si u brašnářství objednali další zboží.

Výzvu brzy přesdílely některé známé osobnosti, mezi nimi například novinář Jindřich Šídlo, který na svém účtu na sociální síti X (dříve Twitter) napsal: „Tohle by byla velká škoda. A ano, jejich věci kupujeme, bohužel jsou tak kvalitní, že peněženka vydrží navždy…“ Šídlo má přes 340 tisíc sledujících. Část z nich společně s dalšími fanoušky koženého zboží pravděpodobně výzvu vyslyšela, protože nedlouho poté firmě spadl web.

Na obrovskou vlnu zájmu a solidarity ještě tentýž den opět reagovalo brašnářství na sociální síti Facebook. „Lidé z celé republiky vyjadřují svou podporu. Na webu bylo tolik lidí, že to úplně vyřadilo servery z provozu. Technici je posílili na maximum, ale stejně to není ono, nápor je obrovský,“ napsal Petrův se svým týmem. Zákazníkům se v příspěvku omlouvali za nedostatečnou komunikaci a současně děkovali za „srdečné a milé projevy podpory od běžných lidí, podnikatelů i fachmanů“.

Pozornost ale vzbudila věta, ve které firma odmítla, že by patřila mezi bankrotáře. „Děkujeme všem za důvěru. Nejsme bankrotáři, nežádáme milodary, jen jsme poprosili - dejte nám více práce. To, co zažíváme my, zažívá jistě desítky a stovky malých firem bez silné kapitálu,“ píše se v příspěvku. Část lidí proto začala pochybovat o tom, zda firma opravdu čelí takovým problémům, o jakých mluví, nebo zda nejde o marketingový tah, jak zvýšit přísun financí v období mimo hlavní sezonu objednávek.

To, že byly příspěvky přehnané, částečně firma potvrdila v odpovědi na jeden z komentářů zákazníka, který se údajně v ten samý den šel do brašnářství podívat. „Rád jsem vás poznal osobně, v dílně to rozhodně nevypadalo na krach,“ napsal uživatel Richard Junger. „Pane Jungere, nikdo nekrachuje. Však jen potřebujeme práci. Jinak ten krach přijde,“ odpovědělo brašnářství. Od podpory se následně velká část veřejnosti distancovala, a to včetně zmiňovaného publicisty Šídla.

Příspěvek na stránce Brašnářství Tlustý.|Facebook, převzato z Hrot24

Šéf brašnářství Petrův nakonec nepravdivost slov o insolvenci přiznal médiím. „Krach je slovo, které se dá interpretovat různými způsoby,“ řekl nejdříve pro Hrot24. „Možná jsem použil expresivní slova. Nebylo to oficiální stanovisko, byl to lidský apel na naše zákazníky, aby nám dali ve slabé měsíce více práce,“ dovysvětloval dnes příspěvky na sociálních sítích pro zpravodajský web Novinky. Redakce e15 se dnes pokoušela do výrobny dovolat, ani jeden z několika telefonátů ale nebyl úspěšný.

Podle advokátky Jany Rydlo Kratochvílové se finanční stav uvnitř společností může měnit velmi rychle a aby bylo možné jednání označit za podvod, musel by zde být jasný úmysl. „Je to opravdu o jemných nuancích a často slovíčkaření. Vzhledem k tomu, že ale většina těchto zákazníků pravděpodobně zboží objednala prakticky ihned po zveřejnění výzvy, neuplynula ještě dvoutýdenní lhůta a lidé tak mohou od smlouvy odstoupit bez udání důvodu,“ říká. K odstoupení od smlouvy vyzval ve svém postu také advokát Petr Němec. „Takže pokud se cítíte podvedeni, odstupte jim od smlouvy,“ napsal na sociální síť X.