Kapitánský průkaz na loď shání tisícovky Čechů | E15.cz

Tisíce Čechů hodlá strávit léto za kormidlem na Orlíku, na Slapech nebo také v zahraničí. Koronavirová pandemie zájemce o plavbu neodradila, průkazy si na úřadech naopak vyřizuje podobné množství lidí jako v předešlých rekordních letech. Vyplývá to z dat Státní plavební správy i ministerstva dopravy. Z nemalé poptávky těží hlavně soukromý byznys profesionálních instruktorů, kteří nabízí výcvik a přípravu na zkoušky.

Výcvik se rozlišuje na dvě kategorie: námořní a vnitrozemskou plavbu. Za výcvik plavení se po Česku si firmy účtují kolem sedmi tisíc korun, včetně zkoušek zabere asi tři týdny. Příprava na „moře“ vyjde na necelých dvacet tisíc a trvá jeden až dva měsíce. Nejvýnosnější námořní kurzy začínají obvykle několikadenní teoretickou přípravou, kterou následuje týden strávený na lodi, obvykle v Chorvatsku. Pobyt uchazeči završí zkouškou před státním komisařem.

„Zájem o průkazy v posledních letech rychle narostl, pandemie loňskou ani letošní poptávku neoslabila. Lidé skupují nemovitosti kolem vody, tomu odpovídá tlak na využití vodní plochy. Letos čekám enormní provoz,“ uvádí předseda Asociace lodního průmyslu Jan Wolf, jenž zároveň provozuje společnost SeaWolf. Ta obvykle pořádá jeden kurz měsíčně. Dříve se do něj hlásilo do 25 zájemců, nyní jich bývá kolem čtyřiceti. Výuka se přesunula z učeben do on-line prostředí.

„Navzdory všem vládním restrikcím nám klientů neubylo. Loni a zatím i letos jich máme stejně jako v minulých rekordních letech. Začátkem letošního roku byl sice zájem velmi nízký vlivem lockdownu, v posledních dnech se ale znovu strhla lavina. Nárazovost poptávky a delší čekací lhůty jsou nejen pro naši firmu hlavním důsledkem pandemie,“ říká Petr Běhounek, jednatel Lodní školy, certifikovaného školícího střediska.

Vysokou poptávku potvrzují data Státní plavební správy i ministerstva dopravy. „Pozorujeme zvýšený zájem veřejnosti o námořní jachting a o národní průkazy, které uznává chorvatská strana. Na základě jejich předložení také půjčují chorvatské půjčovny námořní rekreační plavidla,“ vysvětluje mluvčí MD Tomáš Lukašík. Vysoký zájem si vysvětluje i podobností nákladů na dovolenou v hotelu a na lodi.

Zatímco do agendy ministerstva spadají námořní průkazy k vedení námořních jachet platné v zahraničí, Státní plavební správa eviduje průkazy pro plavbu v tuzemsku. Ministerstvo loni vydalo 1330 průkazů, druhé nejvyšší množství od roku 2015. Správa jich vydala 3061, ke kterým je zapotřebí přičíst dalších asi pět set. Zhruba takový je počet uchazečů, kteří nemohli k vládou zakázaným zkouškám, a kteří se k jejich složení chystají v těchto dnech. Jelikož bývá úspěšnost studentů téměř stoprocentní, lze předpokládat, že se množství vydaných průkazů bude podobat rekordním počtům z minulých let.

„Občané si pořizují nová plavidla a potřebují průkaz, nových malých plavidel registrujeme šest set až osm set ročně. Přibývá i půjčoven plavidel. Za růstem stojí také investice Ředitelství vodních cest do infrastruktury,“ míní ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová. Připomněla vznik nových veřejných přístavů a přístavišť v Hluboké nad Vltavou či Veselí nad Moravou. Vliv prý měla i novela zákona o vnitrozemské plavbě z roku 2015, která umožnila větší provoz plavidel se spalovacím motorem.

Z dat Asociace lodního průmyslu vyplývá, že poptávka po nákupu plavidel v Česku letos zatím stoupla asi o pětinu. Obchodníci jich prodávají tisíce ročně. Na motorové čluny nebo menší loďky čekají zákazníci přitom i rok a déle, jelikož poptávka po plavidlech stoupá po celé Evropě a výrobci nestíhají dodávat. V reakci na nárůst poptávky zdražily především sportovní lodě s cenovkou v řádu milionů korun, v průměru asi o dvacet procent.