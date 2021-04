Byznys třída za zlomek ceny láká více dovolenkářů | E15.cz

Například v březnu na trase z New Yorku do Miami byla v jeden okamžik všechna místa v byznysových třídách na letech ze všech newyorských letišť vyprodána, a to už s třítýdenním předstihem, upozornil zakladatel cestovního portálu The Points Guy Brian Kelly. „Na této trase cestuji roky a nic takového jsem dosud neviděl,“ cituje Kellyho Bloomberg.

Za rostoucí poptávkou stojí především snaha cestujících omezit riziko nákazy za letu, rozestupy v „byznysu“ jsou podstatně větší než v základní ekonomické třídě. Zvyšuje se především podíl těch cestujících v byznysových třídách, kteří míří za dovolenou, odpočinkem. Uplatňují k tomu nastřádané věrnostní body z minulých let. Už loni v listopadu, když se uvolnila některá bezpečnostní opatření v Austrálii, těchto „letů za odměnu“ dvojnásobně přibylo na rekordní úroveň. Bez dalšího upřesnění to uvedla australská letecká společnost Qantas.

Dopravci jdou zájmu naproti, ceny letenek na nejlepší místa v letadle se ani zdaleka neblíží úrovním před vypuknutím pandemie. Například společnosti American Airlines, British Airways nebo Delta Air Lines účtují za transatlantické lety naplánované na konec května jen něco málo přes tři tisíce dolarů (přes 64 tisíc korun). Tedy třetinu dříve obvyklé ceny, upozornil Kelly z portálu The Points Guy.

Díky relativně rychlému tempu očkování v USA, Velké Británii nebo v některých zemích na Středním východě mohla vzniknout početná skupina potenciálních cestujících, kteří mají našetřeno, chtějí létat a dohromady vytvářejí „nový trh“, uvedl Bloomberg.

Pro letecké společnosti představují významnou a nečekanou příležitost, šanci na zvýšení pošramocených příjmů. Loni přišlo celé letecké odvětví vlivem pandemie o astronomických 126,4 miliard dolarů. Letos může ztráta činit 47,7 miliardy, uvedlo Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu. Šance „zahojit“ se častějším prodejem byznys tříd tak přichází dopravcům více než vhod.

Zájem z řad natěšených dovolenkářů aerolinkám částečně kompenzuje výrazný výpadek obchodních cestujících, kteří létali za prací často v byznysových třídách. Příjmy právě z těchto letenek „zaplatily“ dopravcům daný let a umožňovaly relativně nízké ceny v základních třídách. Obnova klientely z řad obchodních cestujících bude velmi pomalá, shodují se odborníci.

Spořit budou hlavně velké firmy a korporace. „Omezí jak národní cestování za byznysem, tak to mezinárodní. Setkání udělají raději přes videokonference,“ uvedl Jan Řežáb, zakladatel společnosti Time is Ltd., která analyzuje neefektivitu v komunikaci a práci firem. „Naše data ukazují, že si firmy zvykly na videokonference z více než devadesáti procent,“ dodal.

S úbytkem pasažérů cestujících za obchodem počítá i zakladatel vyhledávače a prodejce letenek Kiwi.com Oliver Dlouhý. „Byznys lety odpadnou. Hodně firem se naučilo fungovat na dálku on-line. Šéfové už nebudou tak ochotni platit statisíce korun, aby manažeři létali na den na druhý konec světa,“ řekl Dlouhý.