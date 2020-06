Akcie Nintenda vylétly na dvanáctileté maximum | E15.cz

Japonskému hernímu gigantu se daří. Hodnota akcií Nintenda, firmy s více než stoletou historií, během čtvrtka vystoupala na dvanáctileté maximum. Aktuálně se akcie obchodují za více než padesát tisíc jenů – zhruba jedenáct tisíc korun – tedy za hodnotu, kterou nezopakovaly od mánie kolem někdejšího hitu, herní konzole Wii, z období let 2007 a 2008.

Herní průmysl patří k výjimkám, kterým pandemie koronaviru svědčí. Lidé tráví více času doma, a hry tak mají více prostoru. „Akcie (Nintenda) byly v posledních dnech hnány rostoucími obavami z druhé vlny koronaviru, posilnilo je i oznámení o příchodu nových her Pokemon pro zařízení Switch i pro mobily,“ uvedla agentura Bloomberg. Na historický rekord vyšplhaly cenné papíry firmy v listopadu 2007 díky fenomenálnímu úspěchu Wii.

S kapesní konzolí Switch zabodovalo Nintendo během nejtvrdších bezpečnostních opatření způsobených koronakrizí. Zařízení s cenou pod deset tisíc korun bylo v řadě regionů vyprodané hned při uvedení na trh.

Ambiciózní cíle si může herní obr klást i pro příští rok. Analytička banky JP Morgan Haruka Mori minulý týden zvýšila výhled hodnoty akcií Nintenda pro příští rok o osmnáct procent na 52 tisíc jenů s tím, že růst poptávky vlivem pandemie nevypadá jako dočasný jev. Pomoci má mimo jiné možné uvedení nového modelu Switch, zlevnění těch současných a možná spolupráce s čínským Tencentem.

Výrobce herních konzolí a videoher v uplynulém finančním roce, jenž skončil 31. března, zvýšil čistý zisk o třetinu na 61 miliard korun. Ve čtvrtém čtvrtletí se podle agentury Reuters zvýšil provozní zisk dokonce o 200 procent na více než 89 miliard jenů.

Firma od ledna do března prodala 3,3 milionu konzolí Switch, tedy o třetinu více než před rokem. Úspěch sklidila i díky nové hře Animal Crossing: New Horizons. Jen za prvních šest týdnů jich prodala přes třináct milionů. U konzole Switch je to podle agentury DPA nový rekord.