Výročí Nintendo: Cesta od malovaných karet k elektronice | E15.cz

V tom roce byla dokončena Eiffelova věž, Japonsko získalo první moderní ústavu, a Fusadžiró Jamauči v tehdy hlavním městě Kjótu založil Nintendo. Obor podnikání se překvapivě podobal tomu dnešnímu. Společnost prodávala ručně malované karty pro hru Hanafuda. Měly převážně květinové motivy a dalo se s nimi hrát více karetních her. Pro zvýšení prodeje firma pořádala vlastní turnaje a dařilo se jí.

První zádrhel v podnikání přišel na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století. To už firmu vedl pravnuk zakladatele Hiroši Jamauči. Protože nechtěl spoléhat jen na výrobu karet, Nintendo spustilo taxislužbu, zavedlo síť hodinových hotelů, a dokonce vyrábělo potraviny. Nic z toho nemělo valný úspěch. Perspektivní se ukázal až trh s hračkami.

Tehdejší produkty dnes vypadají bizarně, ale mívaly obrovský prodejní úspěch. Například teleskopické ruky Ultra Hand zakončené klíšťkami se prodalo na milion kusů.

Neméně bizarní byl Love Tester, první výrobek firmy s elektronickými součástkami. Pár držící se za ruce se měl volnými pažemi dotknout kontaktů přístroje, který pak hodnotil „zamilovanost“. Tento zjednodušený detektor lži měřil „lásku“ na základě krevního tlaku.

O to, že je dnes Nintendo jednou z nejcennějších japonských firem, se zasloužil především jeden muž. V roce 1977 byl na přímluvu otce přijat do Nintenda mladý kreslíř Šigeru Mijamoto. Vytvářel hry pro všechny konzole od Nintenda a zasloužil se o vznik proslulých herních sérií jako třeba Super Mario nebo The Legend of Zelda. Nezřídka bývá označován za nejvýznamnějšího herního designéra všech dob. Nintendo stále nabízí klasické karty pro Hanafudu.