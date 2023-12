Tesla i Škoda Enyaq. Ojeté elektromobily prudce ztrácejí na ceně | e15.cz

S velmi rychlým propadem hodnoty se musejí smířit všichni, kdo si v posledních pěti letech pořídili nový čistě elektrický vůz. Jak se ukazuje, trh se do značné míry nasytil a poptávka po ojetých e-vozech, kterých je k mání stále více, značně ochabla. Zjištění vyplývající z globální studie analytické společnosti iSeeCars se potvrzují i na českém trhu. Kdo například pořídil Škodu Enyaq v roce 2021 a nyní ji prodává, musí se smířit s propadem ceny téměř o polovinu. O desítky procent levněji než dříve lze pořídit ojeté elektromobily většiny značek, a to dokonce ve srovnání už s loňským rokem.

iSeeCars zjistila, že se ojetý elektromobil na světových trzích v říjnu 2023 prodával v průměru o 33,7 procenta levněji než ve stejném měsíci minulého roku. Zatímco loni v říjnu zaplatil zájemce o e-vůz z druhé ruky v průměru 52 821 dolarů, letos v říjnu „jen“ 34 994 dolarů, tedy asi 775 tisíc korun.

Trh ojetin jako celek přitom cenově klesal podstatně pomaleji, vyplynulo z analýzy dat o více než 2,3 milionu nových a ojetých vozů starých od jednoho do pěti let. Průměrná prodejní cena veškerých automobilů z druhé ruky bez ohledu na pohon se meziročně snížila pouze o 5,1 procenta, hybridní vozy devalvovaly o něco více, a to o 9,6 procenta.

Velmi rychlý pokles hodnoty ojetých elektromobilů na světových trzích je jasně patrný u všech značek. V absolutních číslech, tedy v poklesu ceny v dolarech, se nejrychleji znehodnocovaly automobily značky Tesla. Nejhůř si vede Model X, z jehož původní hodnoty se za rok vypařilo až 22 tisíc dolarů, téměř půl milionu korun. V řeči procent nejvíce ztrácí honotu Nissan Leaf, meziročně o 30,6 procenta, jen o desetinu procenta lépe dopadl Model 3 od Tesly. Rychle devalvují i některé vozy Chevroletu, Land Roveru nebo Chrysleru.

Obsah pouze pro přihlášené uživatele Přihlásit / Registrovat

Zájemci tedy mohou pořídit jen pár let používané elektromobily o desítky procent levněji než loni. Jenže se do nákupů neženou. Zatímco loni v říjnu trvalo prodejcům v průměru 37,5 dne, než bazarový elektromobil prodali, letos na uzavření kontraktu čekali přes 52 dní. Trh jako celek (tedy i se započtením hybridních vozů) přitom vykazuje meziroční zlepšení. Loni v říjnu se ojetý vůz ohřál v nabídce 54,9 dne, letos ho zájemci vykoupili o šest dní dříve.

Také z této metriky je jasně patrné, že o plně elektrická auta je mnohem menší zájem než o spalovací, ale i o hybridní vozy. „Kombinace nižších cen a pomalejšího prodeje naznačuje, že elektromobily narazily na hranici poptávky na trhu, kterou bude obtížné překonat,“ soudí analytik iSeeCars Karl Brauer.

Mezi důvody klesajícího trendu v prodejích ojetých e-vozů Brauer zmínil například ekonomické obavy nakupujících, ale také sílící konkurenční boj výrobců. V něm přitvrdila zejména Tesla, která letos zlevnila některé nové modely až o čtvrtinu. V minulých letech řada automobilek nestíhala sytit poptávku po nových elektromobilech, takže se zájemci museli často poohlédnout po ojetině. Dnes se však situace dokonale obrátila: automobilky mají těžkou hlavu, protože nabídka e-vozů převyšuje poptávku.

Do menšího zájmu po ojetých elektromobilech se může částečně promítat také zvýšení cen elektřiny.

Velký pokles cen ojetých elektromobilů zaznamenal také český trh. „Například Škodu Enyaq iV 80 z roku 2021 s nájezdem 85 tisíc kilometrů nabízíme za 799 tisíc korun. Nový vůz v podobné konfiguraci dnes stojí 1,433 milionu, což znamená pro kupce ojetého vozu 44procentní úsporu,“ říká Jan Dedek, expert na elektromobilitu ve společnosti Aures Holdings, která provozuje největší tuzemskou síť autobazarů AAA Auto.

Devalvaci cen dokazují i další e-vozy z nabídky „áček“. Například Hyundai Kona EV 39 kWh s nájezdem 51 tisíc kilometrů z roku 2019 je o čtyřicet procent levnější než nový vůz, ten obvykle stojí kolem 850 tisíc. Složitější je to s Teslou Modelem 3 Standard Range z roku 2020, která má najeto 39 tisíc kilometrů. Bazar ji prodává za 779 tisíc, nová v podobné konfiguraci stojí jen o 275 tisíc víc.

„Na zůstatkové ceny mělo velký vliv dvojí snížení ceníkové ceny nové Tesly Model 3. Toto zlevnění se projevuje napříč celým trhem zánovních elektromobilů,“ připomíná Dedek, že konkurenční krok americké automobilky zasáhl prodeje aut také v Česku.

Expert na automobilový sektor z poradenské společnosti EY Petr Knap upozorňuje, že v nezáviděníhodné situaci jsou hlavně technologicky zastaralé vozy, které mají kratší dojezd, nebo dokonce baterie v horším stavu. Nečekaně masivní slevy Tesly i rychlý pokrok ve vývoji elektromobilů činí budoucí vývoj cen ojetých vozů velmi obtížně předvídatelným. „To není dobrá zpráva pro spotřebitele, automobilky ani leasingové společnosti,“ dodává.