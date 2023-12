Pan „IKEA“ McCabe o cenách, které naštvaly Čechy: Proč jsou jiné? | e15.cz

Nákupy nábytku například v Německu by už pro Čechy neměly být tak výhodné. Obchodní dům IKEA totiž změnil cenovou politiku . „Musíme být cenově dostupní a sdílíme tento názor s českými zákazníky,“ prohlásil v nejnovějším vydání pořadu Hráči generální ředitel IKEA pro Česko, Slovensko a Maďarsko David McCabe. I nadále ale bude platit, že si zboží v tomto obchodě nebude možné objednávat online ze zahraničí. A to i přesto, že může být v některých případech levnější než u nás. I když nábytek zlevnil, ceny potravin naopak firma zvýšila.

Mnohým se to zdálo až neskutečné. Ten samý kus nábytku prodávala IKEA v Německu mnohem levněji než v Česku. To už má být však minulostí a naopak Češi mají v těchto obchodech nyní oproti Němcům nakupovat zhruba o sedm procent levněji. „Nutnost zajistit, aby naše výrobky byly dostupné pro mnoho lidí, je základem všeho, co děláme. Dalo by se říct, že cenovou dostupnost má IKEA ve své DNA,“ řekl o obchodní politice švédského domu s nábytkem v pořadu Hráči David McCabe, který za celý svůj život nepracoval pro jiného zaměstnavatele.

Ceny pro Čechy? Nejvyšší priorita

Jenže nejen ekonomové, nýbrž i samotní zákazníci často rozdílům cen v obchodech v různých zemích příliš nerozuměli. A vedení firmy jim dalo za pravdu. A tak začalo kalkulovat a nakonec v Česku po dlouhé analýze zlevnilo více než polovinu veškerého nábytkářského sortimentu. „Asi 5700 produktů, což je více než polovina naší nabídky. My jsme věděli, že musíme provést změnu takového rozsahu, protože jsme potřebovali, aby se nižší ceny promítly do všech kategorií našich produktů,“ řekl McCabe v rozhovoru s moderátorkou Verou Renovicou.

Snižování cen přišlo podle McCaba ve chvíli, kdy se v Česku změnila ekonomická situace. „To dobré, co z celé situace vyplynulo, je, že jsme v posledních měsících provedli největší investici do snížení cen, jakou jsem za 25 let své praxe zažil,“ dodal McCabe, který šéfuje nejen české pobočce firmy od září 2021. Nevyloučil také, že by mohla přijít i další vlna přeceňování.

„Mohu říci, že Česká republika má zdaleka nejvyšší investice do snižování cen ze všech zemí, kde působíme,“ dušoval se při rozhovoru, který vedla moderátorka Vera Renovica v angličtině, protože McCabe je původem Brit.

Nejen snížení cen si mohli čeští zákazníci při výběru nové výbavy domácnosti či kanceláří všimnout. Někteří rovněž zaznamenali změnu materiálů i vybraných artiklů. Například kov někde nahradil plast, a změnil se i typ dřeva.

„Hledáme nové technologie, nové materiály, aby bylo možné zajistit stejnou úroveň kvality, ale s nižší cenou, a proto jsou některé z těchto změn patrné,“ zdůvodnil McCabe změny. Vyloučil ale, že by inovace firma zaváděla na úkor kvality. „Dokonce máme stále vyšší nároky na úroveň kvality, protože víme, že lidé chtějí ten produkt používat i v budoucnu a nemůžeme jim dodat něco, co nevydrží.“

První restaurace v rámci obchodního domu IKEA byla prvním takto rozsáhlým obchodem, který otevřel přímo na prodejně i jídelnu. I když až postupem času. První vznikla v padesátých letech minulého století. „Náš zakladatel Ingvar Kamprad věřil, že pokud potřebujete informace, nemusíte dělat průzkumy. Prostě se bavte s lidmi. A na parkovišti u svého prvního obchodu se bavil s jedním párem a zeptal se, proč už odjíždí domů. Oni řekli, že je docela obtížné nakupovat s prázdným žaludkem. A tak se zrodila restaurace,“ popsal McCabe myšlenku, jak si udržet zákazníka v prodejně také po dobu oběda. Dnes firemní restaurace navštěvuje podle firmy 700 milionů zákazníků ročně.

V Česku si lidé oblíbili především švédské masové kuličky nebo lososa s koprovou hořčicí. Avšak nejsme prý jako národ nijak výjimeční tím, že jdeme do firemních obchodů jen za obědem a nákup nábytku a dalšího vybavení úplně vynecháme. „Všude na světě vidíme obchody, kde máme vyšší návštěvnost restaurací než zbytku prodejny IKEA,“ firmě to podle McCaba takto vyhovuje, alespoň tedy v našem regionu. A i ceny potravin a pití by mohly v budoucnu klesat. Ceny potravin kolísají ještě rychleji než ceny bytového textilu, což je dáno povahou dodavatelského řetězce u potravin. „Víme, že náš sortiment potravin je konkurenceschopný a jeho cenu naši zákazníci oceňují. Tam byl problém menší, ale nebrání nám to v úvahách o zlevňování,“ dodal.

Nové prodejny v Česku?

McCabův předchůdce sliboval v roce 2019, že by IKEA mohla otevřít v Česku také další tři velké prodejny. V Plzni, v Hradci Králové a další – v pořadí už třetí v Praze. Současný šéf nicméně naznačil, že se proces výstavby zatím prověřuje s ohledem na chování zákazníků. „Musíme se podívat na celý obraz a být si jisti, že se objevíme na správných místech. Ale moje zkušenost je, že když se rozhodneme, jde pak všechno docela rychle,“ tvrdí s tím, že by případné nové domy mohly pro zákazníky vyrůst v horizontu dvou až tří let. Firma teď podle jejího šéfa pro náš region prověřuje ale také možnosti tradičnějších menších obchodů a po celém Česku otevřela též na 30 výdejních míst.

Nábytek pro prezidentský pár

V Česku má IKEA v současné době čtyři prodejny. V Brně, Ostravě a dvě v Praze. Jednu na Černém mostě a druhou – vůbec nejstarší na Zličíně. A právě zličínskou pobočku nedávno oslovil Pražský hrad – když se prezident Petr Pavel s manželkou Evou rozhodli pro nové vybavení Lumbeho vily, do které se nastěhovali po Ivaně Zemanové a její dceři Kateřině. Miloš Zeman bydlel v posledním období především na zámku v Lánech. Zemanová měla podle Pavla úplně jiný vkus a vila působila příliš depresivně – proto chtěli veškerý nábytek vyměnit. I proto se Pavlovi do prezidentské rezidence nastěhovali až na konci října.

„Po celou dobu s nimi komunikovali naši skvělí kolegové z prodejny na Zličíně. Nejsem si jistý, jestli šel prezident do obchodu, ale doufáme, že měl přístup k tomu, co chtěl,“ řekl k prominentním zákazníkům McCabe. Hrad nakonec do přeměny vily podle představ prezidentského páru investoval 2,2 milionu korun. Z IKEY si měli Pavlovi pořídit původně kuchyňskou linku v hodnotě 173 tisíc korun a drobný mobiliář za 63 tisíc korun. Kuchyň ale nakonec vybrali u jiné firmy a ta z IKEY nakonec podle MF Dnes skončila v bytě kancléřky Jany Vohralíkové.