Pandemie sílí. Rizikový index je dál na nejvyšším stupni | E15.cz

Oficiálně je inex PES, podle kterého se mají řídit opatření proti šíření nemoci COVID -19, z rozhodnutí vlády od pátku na čtvrtém stupni. Musejí tak být znovu uzavřeny restaurace, hotely či muzea a galerie, ale třeba obchody a provozovny služeb zůstávají otevřené.

Téměř všechny regiony v Česku mají aktuálně index rizika PES na úrovni pátého stupně. V Plzeňském a Karlovarském kraji vystoupal rizikový index až na 86 bodů. Pouze ve čtyřech regionech je index zatím ještě na čtvrtém stupni. Nejníže je nadále v Praze, kde činí 64 bodů.

Pokud se rizikové skóre dostane do nižšího, či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení má podle dřívějších vyjádření ministerstva zdravotnictví index zůstat v nižším pásmu sedm dní a pro zhoršení tři dny. Třeba před pátečním oficiálním přechodem ze třetího do čtvrtého stupně ale bylo rizikové skóre na úrovni čtvrtého stupně PES dokonce skoro dva týdny.

Jestli bude rizikové skóre PES setrvale vysoké, expertní skupina ministerstva bude podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) řešit, zda úřad přechod do nejpřísnějšího stupně vládě navrhne. Podle Blatného je cílem zejména ochránit kapacity zdravotnického systému.

Při pátém stupni pohotovosti by měly být oproti čtvrtému uzavřeny školy pouze s výjimkou mateřských škol a prvních a druhých ročníků základních škol. Platil by i zákaz nočního vycházení už od 21:00 do 05:00. Stejně jako ve čtvrtém stupni by měly být zavřeny restaurace, provozovny služeb a obchody s výjimkou prodeje základních potřeb. Vláda ale při zavedení čtvrtého stupně v pátek nechala obchody a provozovny služeb otevřené. Provozovatelé některých restaurací, které naopak musely zavřít, v pátek proti opatřením protestovali a nechali otevřeno.