Cestování v době pandemie. Do okolních zemí se nesmí bez testu | E15.cz

Německo

Česká republika je kvůli pandemii koronaviru na německém cestovatelském seznamu mezi rizikovými zeměmi a lidé po příjezdu z ČR do Německa musejí podstoupit desetidenní karanténu ukončenou nejdříve po pěti dnech negativním testem na covid-19. Výjimku mají například pendleři, tranzit nebo řidiči v mezinárodní dopravě. Konkrétní podobu opatření určují jednotlivé spolkové země, Bavorsko i Sasko tak dlouho kromě cest pendlerů nebo za rodinou umožňovaly také malý pohraniční styk.

Maďarsko

Maďarsko od 1. září zakázalo vstup cizinců, platí přitom několik výjimek. Kromě tranzitu, řidičů nákladní dopravy nebo pendlerů (což se Čechů netýká) je možné do Maďarska přijet bez testu na služební cestu. Přijet mohou i lidé, kteří prokážou, že v uplynulých šesti měsících překonali covid-19. S negativním PCR testem starým nejvýše tři dny mohou přijet i sportovci nebo umělci a diváci na mezinárodní sportovní či kulturní události. Maďarská policie může udělit i další výjimky, třeba pro návštěvu příbuzných, lékaře nebo vysokoškolské studium.

Polsko

V současnosti není vstup do Polska omezen, změna se chystá po Vánocích. Od 28. prosince do 17. ledna zavede Polsko celostátní karanténu. Zavřít budou muset hotely, sjezdovky a nákupní centra s výjimkou obchodů se základními potřebami. Do desetidenní karantény také budou muset všichni lidé, kteří přicestují do Polska organizovanou dopravou.

Rakousko

Ode dneška se zpřísnily podmínky pro cestování do Rakouska. Zatímco dosud bylo možné přicestovat s negativním testem, nyní musejí cestující z většiny zemí světa včetně ČR nastoupit do desetidenní karantény, kterou může nejdříve po pátém dni ukončit negativní PCR či antigenní test. Výjimky platí například pro pendlery nebo obchodní cesty. Tento režim má platit minimálně do 10. ledna 2021.

Slovensko

Lidé starší deseti let přijíždějící z ČR potřebují při cestě na Slovensko negativní test starý maximálně 72 hodin, v opačném případě by museli v zemi do pětidenní karantény a nejpozději na hranicích se elektronicky registrovat. Slovensko uznává nejen výsledky PCR, ale také antigenních testů, pokud byly provedeny v Česku nebo v Rakousku. Výjimky z předkládání testů mají například posádky v nákladní dopravě, dále autobusů, vlaků a letadel, jakož i cestující při tranzitu.