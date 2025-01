Nově e-shop brašnářství spravuje firma XXL Box, do které současný majitel brašnářství Ivan Petrův vstoupil v roce 2020. V současnosti je jediným společníkem. Firma není plátcem DPH a v obchodním rejstříku nelze dohledat její účetní uzávěrky.

Pokud si tak od Brašnářství Tlustý zákazníci objednali zboží v záží 2024 nebo později, jejich objednávky již řeší nová firma – a peníze tak jdou do jiné společnosti, než proti které jsou vedeny exekuce.

Právě na ty upozornil v pátek Deník N. Jak vyplývá z centrální evidence, pražské brašnářství má minimálně tři exekuce až do výše 470 tisíc korun s příslušenstvím. Finanční úřad navíc firmu v polovině prosince označil za nespolehlivého plátce DPH.

Jedna z exekucí z Centrální evidence exekucí.|Centrální evidence exekucí

Od prvního ledna je navíc uzavřená kamenná pobočka v pražské ulici Na louži. Brašnářství o tom informovalo na svých webových stránkách. Zakázky ale přijímá dál a nabízí konzultace přímo v prodejně – zákazníci se ale musí objednat dopředu.

Krachovalo, nekrachovalo

Vážné finanční problémy a hrozící krach oznámilo Brašnářství Tlustý loni v červenci na sociálních sítích. Ve stejném příspěvku firma mluvila o obstavení účtů nebo insolvenci. Poté, co zprávu převzala média, se ale stal prakticky zázrak – lidé chtěli malou vršovickou firmu podpořit a začali její výrobky nakupovat ve velkém. Mohlo se zdát, že věrní zákazníci nakonec krachu brašnářství zabrání.

Jejich důvěru ale měla brzy nabourat věta, kterou opět na sociálních sítích zveřejnila v jednom z komentářů samotná firma. „Dobrý den, pane Jungere, nikdo nekrachuje,“ odpověděl majitel firmy Ivan Petrův pod projevem podpory od jednoho ze zákazníků.

Příspěvek na stránce Brašnářství Tlustý.|Facebook, převzato z Hrot24

A tehdy se začala velká část médií i veřejnosti ptát, jak je to s firmou doopravdy. „Děkujeme všem za důvěru. Nejsme bankrotáři, nežádáme milodary, jen jsme poprosili – dejte nám více práce. To, co zažíváme my, zažívají jistě desítky a stovky malých firem bez silného kapitálu,“ snažil se vysvětlovat Petrův.

Na sebe a svou firmu ale nakonec strhl pozornost, která ho brzy měla stát reputaci. Jak se ukázalo, firma některým zákazníkům nedokázala dodávat zboží včas a po nepovedené komunikaci na sociálních sítích velká část z nich odstoupila i od objednávek, kterými se původně krachujícímu brašnářství snažila pomoci. Média navíc zjistila, že Brašnářství Tlustý zadržovalo vratku DPH organizaci Post Bellum ve výši 319 tisíc korun za neprůstřelné vesty pro ukrajinskou armádu. Tu firma splatila v srpnu 2024.

Celý příběh jsme popsali v reportáži.

Ivan Petrův ukazuje počet odbavených zakázek za dva až tři měsíce.|e15

Redakce oslovila s otázkami přímo majitele firmy Petrůva, ten se ale pro média vyjadřovat nechtěl a později reagoval nadávkami. „Jsme malá řemeslná firma a zažíváme mediální smršť a lynč kvůli dvěma slovům v komentáři na Facebooku, který jsem napsal během deseti sekund. A tento jediný moment zničil naši reputaci, kterou jsme budovali 11 let. Chápete tu absurditu?“ komentoval situaci pro deník e15 v srpnu.