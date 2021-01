Pietro Filipi končí v řadě obchodních center, dostává výpovědi | E15.cz

Obchodním centrům, ve kterých se nachází většina prodejen Pietro Filipi i sesterské společnosti Kara, došla trpělivost. Měsíce vyjednávání nikam nevedly. Michal Mička, majitel skupiny C2H, která se dostala do potíží, neplatil nájmy. Proto přišly výpovědi.

„I přes oboustranné intenzivní úsilí nalézt východisko z obtížné situace jsme byli nuceni jednat s péčí řádného hospodáře a smlouvy se všemi značkami ze skupiny C2H v našich nákupních centrech minulou středu vypovědět,“ uvedl mluvčí skupiny CPI Property Group Jakub Velen. V jejích obchodních centrech se nachází třináct prodejen společnosti Pietro Filipi, jež míří do insolvence, a Kara.

Zároveň ale mluvčí skupiny CPI miliardáře Radovana Vítka dodává, že Mička má ještě šanci v případě, kdyby vyšlo jednání s investorem.

Třiatřicetiletý Michal Mička, který přes společnosti C2H Equity a C2H Retail Holding vlastní zmíněné značky a provozuje obchody, podle svého vyjádření vyjednává se dvěma investory. V případě společnosti Pietro Filipi jde podle dvou manažerů z oboru o slovenskou síť prodejen Otto Berg napojenou na sesterskou společnost Ozeta.

Pietro Filipi patří v rámci Mičkova impéria k nejpostiženějším. Za první pololetí loňského roku ztratil na tržbách 42 procent, zatímco Kara „pouze“ sedmnáct. Do portfolia Mičkova holdingu patří od roku 2019 i značka francouzského spodního prádla Etam, jíž je výhradním distributorem a má deset obchodů.

Její výkon loni lze srovnat pouze s rokem 2018, vůči kterému se tržby propadly o 31 procent. Na začátku roku 2019 nebyly prodejny Etam otevřené kvůli sporům s předchozím distributorem.

První zavřené obchody

Skupina CPI není jediným pronajímatelem, který se s obchody značky Pietro Filipi, Kara a Etam chce rozloučit. Většina velkých obchodních center ale své kroky nechce komentovat.

Pietro Filipi má nyní v Česku podle databáze Shopingy, která změny v obsazenosti obchodních center monitoruje, 21 obchodů. Dva už jsou od konce loňského roku zavřené, a to v ostravském Avion Shopping Parku a v pražském Palladiu. V Ostravském centru je zavřená i Kara, která má třicet obchodů. Avion Shopping Park odchod Mičkových firem nechtěl komentovat.

„Značka Pietro Filipi u nás skončila před koncem roku na základě výpovědi ze strany pronajímatele, z důvodu velkého objemu nezajištěných pohledávek vůči nájemci. Strany nebyly schopny dosáhnout přijatelného řešení směřujícího ke snížení dlouhodobého zásadního dluhu, jehož vznik se datuje ještě z doby před vypuknutím pandemie COVID-19,“ uvedla marketingová šéfka Palladia Karolína Peterková.

Dlouhodobé neplacení nájemného a dalších poplatků spojených s provozem obchodního centra stojí podle odpovědí pronajímatelů i za dalšími výpověďmi.

Jak uvádí manažer jednoho velkého centra, problematické bylo se s nájemcem vůbec spojit. „Nereagovali, odkládali schůzky, naplánované hovory,“ popisuje průběh loňského roku. Zlom nastal letos, kdy se ve hře objevil zmíněný investor ze Slovenska, který v Česku provozuje jedenáct prodejen s pánskou módou.

Vyjednávání o nájmu

Pietro Filipi by svou nabídkou a zavedenou značkou hlavně u dámské módy mohl pánskou klasickou módu značky Otto Berg doplnit. Pánské obleky ale zároveň patří v rámci kategorie oděvů k nejpostiženějším. Místo formálních jednání se řada schůzek odehrává on-line, kanceláře jsou poloprázdné, svatby omezené.

Otázkou také zůstává, jak by případný vstup investora vypadal. Podle Michala Mičky je cílem Pietro Filipi reorganizovat a udržet se v chodu. Podmínkou je právě vstup investora, který do firmy nalije peníze a zároveň se s pronajímateli domluví na nájemních podmínkách. Což může být kamenem úrazu, protože, jak připomíná jeden z manažerů obchodního centra, vlastníci center budou obezřetní a důvěra už byla nalomena.

„S případným novým investorem jsme za jistých podmínek připraveni jednat,“ uvádí například Lenka Čapková, šéfka Fashion Arena Prague Outlet, kde má Pietro Filipi prodejnu. Změnu vlastnické struktury podle ní zažili již u řady jiných obchodů a noví investoři mohou pro oděvní značku znamenat efektivnější vedení a řadu dobrých nápadů.

Smysl ale musí mít takový vstup pro samotného investora. „Když si koupí společnost v úpadku, bude muset dát strašně peněz do garancí a do kapitálových výdajů třeba na vybavení prodejen. Takové peníze nic negenerují a další jsou potřeba na zaměstnance a zásoby,“ vypočítává možné problémy manažer zaměřený na restrukturalizace firem. Smysl by podle něj dávalo, kdyby se Mička spojil s Blažkem.

Společnost Blažek Praha s pánskou módou už v insolvenci je a usiluje o reorganizaci. Ještě loni v létě je chtěl Mička koupit, na sebe ale narazila podle lidí z byznysu jak dvě ega, tak nereálné ceny.

Dnes je Pietro Filipi ještě v horší situaci než Blažek. Skupina Michala Mičky táhla většinu financování z cizích zdrojů. K polovině loňského roku činila jejich výše podle účetní uzávěrky C2H Retail Holding 580 milionů korun.

Za prosinec už společnost nedokázala vyplatit ani mzdy zaměstnancům, informoval tento týden deník Blesk.