Pilulka v prvním čtvrtletí zvýšila zisk na trojnásobek | E15.cz

Příčiny lze podle zakladatele Pilulky Petra Kasy hledat hlavně v pandemii, která domácnosti jednak přiměla přesunout své nákupy do internetových obchodů a jednak je donutila kupovat specifické zboží, jako jsou respirátory. „Pro Pilulku je pozitivní, že lidé u on-line nakupování zůstali. Nyní tedy vykazujeme výsledky, které jsme v době vstupu na trh plánovali pro rok 2022,“ komentuje výsledky Kasa.

V rámci prezentace pro investory Pilulka rovněž zlepšila výhled pro další roky. Tržby by měly do roku 2024 narůst na téměř pět miliard, přičemž loňský výhled počítal s tržbami necelých 4,3 miliard. „Důvodem se zdá být především nečekaně dobrý letošní rok s předpokládaným růstem tržeb o 40 procent, přičemž odhadované růsty pro další roky zůstávají na 25 procentech,“ hodnotí analytik společnosti Patria Ján Hladký. Skupina také zvýšila i odhad budoucí profitability. V roce 2024 by tak mohla vydělat bezmála 200 milionů korun.

V dalším růstu mají Pilulce podle Kasy nové projekty, jako například rozšíření samoobslužných výdejních boxů. V současnosti má Pilulka pouze jeden pilotní PilulkaBox, postupně jich budou vyšší desítky. Ještě větší příležitost k růstu skýtají plány vládních i opozičních stran umožnit internetový prodej i pro léky na předpis. Trh ovšem očekává, že potřebnou legislativu schválí až příští poslanecká sněmovna.

Naopak zahraniční expanzi Pilulka nestíhá. „Zatím posouváme vstup na maďarský trh na příští rok. Chceme nyní co nejvíce posilovat na současných trzích,“ sdělil Kasa s tím, že přípravy pokračují a v hledáčku jsou i další země. Nyní Pilulka kromě Česka působí také na Slovensku a v Rumunsku.

Pilulka loni v říjnu vstoupila na burzu a nyní se jejich akcie prodávají za 1300 korun. Oproti počáteční ceně posílily na zhruba trojnásobek. „Sdílíme s trhem optimismus, nicméně je třeba vnímat, že lékárenské prostředí je velice konkurenční a trh jako takový roste jen pomalu. Bude proto velice obtížné udržet si dlouhodobě tempo růstu, které Pilulka nastolila,“ hodnotí vývoj akcií Pilulky Hladký.

Skupina působí na českém a slovenském trhu od roku 2013 a na rumunském trhu od konce roku 2018. Přestože se soustředí hlavně na internetový prodej, v Česku vlastní 32 kamenných lékáren a se 125 spolupracuje. Největší lékárenskou sítí v Česku je Dr.Max ze skupiny Penta, která má asi 460 poboček.