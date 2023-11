Poplatek za letáky zvýší ceny zboží, říká Prouza. O práci můžou přijít až tři tisíce tiskařů | e15.cz

Ministerstvo životního prostředí chystá novelu zákona o odpadech, zaměří se hlavně na tzv. černé odpadové pasažéry. Mezi ty podle rezortu ministra Petra Hladíka patří například letáky, za jejichž likvidaci zatím výrobci ani distributoři doposud nemusejí platit. Ministerstvo proto chystá zavedení nového recyklačního poplatku. Novelu chce dokončit ještě letos, v platnost by mohla vstoupit v polovině roku 2025. Svaz polygrafických podnikatelů očekává, že by v případě jejího přijetí mohlo o práci přijít až 3500 tiskařů. Snížil by se také počet distributorů.