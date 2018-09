Praha může koupit zbylé akcie v Pražských službách, rozhodla ČNB | E15.cz

„Dnes jsme dostali kladné vyjádření od ČNB, že squeeze-out tak, jak jsme jej měli připravený, je v pořádku. Dnešním dnem tak můžeme počítat s tím, že hlavní město Praha skutečně získá i zbytek akcií, stane se stoprocentním akcionářem a tím pádem bude moci využít všechny výhody, které to přináší,“ uvedl radní a dodal, že výkup by mohl být hotov do tří měsíců. Město může svým stoprocentně vlastněným firmám například přímo zadávat zakázky bez nutnosti výběrového řízení.

Praha loni koupila 19,3 procenta společnosti od EP Industries ze skupiny EPH Daniela Křetínského. Nyní ve firmě, která zajišťuje zpracování komunálního odpadu v metropoli, vlastní 96,24 procenta.

Praha loni dala za podíl 19,3 procenta v PSAS 1,48 miliardy korun. Zároveň Křetínského firmě prodala zhruba čtvrtinový podíl v Pražské teplárenské. Tyto akcie byly ohodnoceny na 3,1 miliardy korun. Rozdíl v hodnotě podílů je asi 1,6 miliardy korun, které připadly Praze.

PSAS na základě desetileté zakázky od magistrátu z roku 2015 zajišťují svoz a zpracování odpadu pro zhruba dvě třetiny metropole. Zbytek zajišťuje právě Křetínského AVE CZ a její subdodavatelé. Čistý zisk PSAS loni činil 123,3 milionu korun.