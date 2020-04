Praha změnila tržní řád. Upravuje farmářské trhy a pomůže prodejnám během epidemie | E15.cz

Na farmářských trzích v Praze by se už měly prodávat jen tuzemské výrobky. To je jedna ze změn, kterou přinese schválená novela pražského tržního řádu. Radní magistrátu v něm také zareagovali na současnou situaci, aby majitelé restaurací a prodejen mohli snáze fungovat před provozovnami. Naopak až v létě se radní vrátí k některým předzahrádkám na Praze 1, na jejichž část mířily stížnosti kvůli výjimkám z dodržování nočního klidu.

Novela tržního řádu, který upravuje prodej a služby poskytované mimo provozovny, se připravovala přes rok a přišla k ní řada připomínek od jednotlivých městských částí.

„Mění se definice farmářských trhů, kde byl doplněn výslovně prodej výrobků tuzemských producentů. Je to reakce na stížnosti, že se na nich prodávalo dovážené zboží. V tomto případě již nebudou moci mít takové trhy v názvu slovo farmářské,“ zmínil jednu ze změn radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).

Radní v nyní schválené novele řešili i předzahrádky u restaurací a hospod, ale ne z pohledu řady výjimek z dodržování nočního klidu, o což usilovalo v lednu odvolané vedení Prahy 1. Nové vedení městské části požadavky stáhlo s tím, že na základě dohody s magistrátem má vytipovat ty problematické do konce letošního srpna.

Magistrát naopak v reakci na vládní opatření zapracoval do řádu možnost do konce roku prodávat a poskytovat služby před provozovnami, aniž by bylo nutné mít takové místo přímo uvedené v příloze vyhlášky. Toto opatření platí ihned, prodejní místo je jen třeba nahlásit na městskou část a dodržet úřední náležitosti kamenné provozovny i dostatečný prostor pro chodce.

„Město v rámci podpory podnikatelů při stávající krizi odpustí poplatky za tyto zábory před provozovnami. Týká se to i zmíněných trhů,“ vysvětlil náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě) s tím, že město tím však přijde o více než sto milionů korun.

Jeden z návrhů počítal také s využitím tržního řádu na regulaci sdílených koloběžek, které v centru často překážejí na chodnících. Radní však dospěli k tomu, že to není ideální řešení, protože by to postihlo i neproblematická sdílená kola, a to buď jen v jedné, či hned ve všech městských částech.