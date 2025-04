Premiéra filmu klidně v tělocvičně. Český start-up Artinii přehrává bijáky ve 106 zemích světa

Už je to osmnáct let, co se tehdejší zakladatel festivalu zdravého životního stylu Evolution Ctirad Hemelík pokusil uspořádat v kině Světozor dvoudenní přehlídku filmů o duševním rozvoji. Filmů, které v Česku nikdy nikdo nepromítal. Pronajmout si kino bylo to nejjednodušší. Zádrhel ale nastal ve chvíli, kdy došlo na práva pro veřejnou projekci filmů. „Půl roku jsem sháněl práva na jedno přehrání filmu pro veřejnost a díky tomu jsem zjistil, jaký je to neskutečný bizár,“ vzpomíná. Tahle zkušenost ho nepustila a dlouhé roky přemýšlel o tom, jak by se dalo umění snadněji distribuovat, a to kdekoli na světě, zcela legálně a zabezpečeně. Zvlášť když to zatím nikdo na celé planetě nedokáže. Tak se zrodil nápad vytvořit globální systém pro distribuci autorského obsahu s transparentním odměňováním majitelů práv a tvůrců: Artinii. Název vznikl jako akronym „arts in intelligent interaction“.

Krajané i cimrmanovci

První reál­ný test přišel ve spolupráci s režisérem Janem Svěrákem a jeho filmem Obecná škola. To už se Ctirad Hemelík spojil s tehdejším manažerem skupiny Nightwork Ondřejem Polákem, bývalým generálním ředitelem barrandovských studií Vladimírem Kubou a s vrcholovým IT manažerem Vítem Krajíčkem. Měli za sebou úvodní mapování filmového trhu, angažování prvních vývojářů, ale hlavně sílila jejich vůle s celým problémem něco udělat.

Cílem testu s remasterovanou Obecnou školou v digitální podobě bylo nabídnout film krajanům v zahraničí jako připomínku osmdesátých narozenin Zdeňka Svěráka. „Česká kina nám nejdřív řekla, že to nikoho nezajímá, že je to přece pořád v televizi. Tak jsme přes krajanské spolky rozeslali výzvu expatům, v Česku jsme angažovali cimrmanovce – a rozjelo se to. Licence za zhruba 250 dolarů byla jen na jeden den, film ale promítlo přes 160 kin v Česku a asi 200 v zahraničí,“ líčí Polák. Zpětná vazba od komunit, často vesniček s potomky českých přistěhovalců v USA, byla silná a emotivní.

Artinii.Pro Český start-up vyvinul technologii, která umožňuje legální digitální distribuci filmů mimo multikina a streamovací platformy. Těží z vlastní zabezpečené technologie pro šíření obsahu po celém světě. Využívají ji tisíce malých kin a promítacích míst v USA, Indii či v Africe, celkem ve 106 zemích. V jejich databázi je více než deset tisíc filmů ze všech největších světových filmových studií a každý den se nahrají desítky dalších.

Zkušenost s Obecnou školou ukázala, že i starší snímek může najít nové publikum. „Naše teze, že každé zboží má svého kupce, když je cesta jednoduchá, se potvrdila. Jde jen o to, jak ho najít,“ říká Hemelík. Problém však byla důvěra filmových producentů. Zajímali se o to, jak je celá projekce zabezpečená. Hemelík s Polákem si uvědomili, že bez robustní technologie filmový trh změnit nepůjde. Naráželi na ještě hlubší problém: Neexistoval žádný jednoduchý, levný, bezpečný a standardizovaný způsob, jak legálně a efektivně sdílet a promítat filmy napříč zeměmi, komunitami a technologiemi. Právě tato absence standardu se stala příležitostí, na kterou se rozhodli zaměřit. Jejich řešení mělo přinést jednoduchost, zabezpečení a přímé spojení mezi držiteli práv a publikem.

„Skvělý“ timing

V roce 2018 získali od českých investorů, developerské skupiny Sebre, první větší investici, v přepočtu zhruba sedmdesát milionů korun, a pustili se do vývoje vlastní zabezpečené technologie. Vytvořili přehrávač, který chrání obsah neviditelnými a neslyšitelnými vodoznaky, umožňuje přehrávání i off-line a podporuje decentralizovanou distribuci. Slibně rozjetý start-up ale zastavil covid, nedlouho po oficiálním představení inovativní technologie. „Skvělý timing. Kino zavřené, technologie připravená,“ směje se dnes Hemelík hořce.

Zatímco Polák načas odešel k AI projektům ve zdravotnictví, Hemelík s investory hledal další cestu. I přes těžké období investoři projekt dál podporovali. „Musím jim přiznat kredit. Nenechali nás v tom,“ říká Hemelík. Nakonec se podařilo dospět k dohodě, kdy se zakladatelé vrátili k plnému řízení projektu a investoři se částečně stáhli, ale zůstali jako podporovatelé. Celý projekt se více začal věnovat technologii a přejmenoval se na Artinii.Pro.

Artinii.Pro tak pokračovalo dál – a dnes jeho přehrávač funguje ve 106 zemích. Jedním z hlavních trhů je Nigérie a Indie. V Indii je jen 6900 klasických kin, ale také desítky tisíc prostorů, které se mohou kinem stát během pouhých dvaceti minut, což právě technologie Artinii.Pro umožňuje. V zemi s více než miliardou obyvatel navíc chybí dostatečná infrastruktura pro klasickou kinodistribuci. Artinii.Pro nabízí možnost, jak za zlomek nákladů otevřít distribuční kanály i v odlehlých oblastech. Díky ní lze v těchto prostorech promítat legálně i bez připojení k internetu a s garancí ochrany autorských práv. „Premiérový film můžete přehrát třeba i v tělocvičně, pokud máte projektor a naši technologii. A filmař má jistotu, že se mu film neztratí,“ vysvětluje Polák.

Manažeři z Amazon Prime nebo Warner Bros

Ze stejných důvodů jako v Indii se Artinii.Pro prosazuje také ve Spojených státech, na filmově nejnáročnějším trhu na světě. Rozšířená je tu ochranná technologie DCP (Digital Cinema Package), která je robustní, ale nákladná. „V Americe potřebujete ke kaž­dé projekci speciální server, harddisk, digitální klíč, a to všechno stojí peníze. My nabízíme mnohem jednodušší a levnější řešení pro menší kina i komunitní projekce,“ říkají zakladatelé. Získali také podporu od bývalých manažerů Amazon Prime nebo Tribeca Film Festivalu, kteří dnes působí v Artinii.Pro jako poradci. Stejně jako dlouholetý špičkový manažer Warner Bros. Wouter Haring, jenž pro Artinii.Pro pracuje jako šéf prodeje a poradce pro nové obchodní příležitosti. To vše Hemelíkovi a Polákovi pomáhá lépe chápat americký trh a přizpůsobovat technologii požadavkům velkých hráčů. Dnes v USA využívá technologii Artinii.Pro téměř tisíc kin a promítacích míst.

„Prošli jsme mnoha bezpečnostními testy a jsme připraveni i na filmy těch největších amerických studií. Například Warner Bros. nás tlačí k vyšším bezpečnostním standardům, než má samotný DCP. Což je pro nás ve výsledku vlastně výhodné, protože jakmile budeme mít potvrzeno, že jsme bezpečnější, už nikdo v Americe nebude DCP potřebovat,“ vysvětluje Hemelík, který má se zámořím dlouholetou osobní zkušenost. Po maturitě v roce 2000 odjel do Toronta a živil se tam v nejrůznějších profesích.

Reklamní převrat v kinech

Díky tomu, že zakladatelé pronikli do celosvětového byznysu s filmovou distribucí a nabrali obrovské zkušenosti v USA, nové byznysové nápady se jen hrnou. Čtyři foundeři založili venture studio The Inii Way, inkubátor nových startupových myšlenek. Obrovský potenciál vidí ve vlastním programu pro reklamu v kinech – něco, co na rozdíl od YouTube zatím v kinodistribuci chybí. „Kino dneska prodá dvacet minut reklam před filmem, ale nemá to žádného operátora a zacílení. V kinech dosud neproběhla disrupce reklamního obsahu. Chceme přinést personalizovanou reklamu, která umožní promítači nabídnout slevu na licenci výměnou za přehrání reklamy. A část výnosu vrátit držitelům práv,“ popisují další z plánů.

Nejnověji se Artinii.Pro spojilo s americkou firmou v oblasti zábavních technologií Gathr. Spolupráce řeší rezervaci filmů, management eventů či prodej vstupenek na promítání. Vize zakladatelů ale sahá ještě dál. Vedle reklamních modelů zkoumají například možnost propojení s NFT, individualizovanou monetizaci nebo zvláštní modely promítání pro školy, neziskovky či firemní zákazníky. „Chceme vytvořit platformu, která demokratizuje přístup k obsahu, ale zároveň zachová důstojné podmínky pro tvůrce. Dneska distribuci dominuje několik málo hráčů a většina autorů neví, co se s jejich filmem děje, kdo ho viděl, kolik vydělal. My tvoříme alternativu, která na konci podpoří všechny včetně stávajících promotérů,“ vysvětluje Polák.

Ačkoli Artinii.Pro vzniklo původně z kulturní vášně, ambice zakladatelů jsou silně technologické. „Naším cílem je vytvořit infrastrukturu, která umožní, aby i malý film mohl vydělat peníze a dostat se ke svému publiku po celém světě, a to ideálně ve stejný premiérový den. A aby to bylo pro všechny – od režiséra přes komunitního organizátora až po filmového fanouška – jednoduché, bezpečné a férové,“ shrnuje Ctirad Hemelík. V budoucnu by díky technologii Artinii.Pro nemuselo být dokonce potřeba kolektivně spravovat autorská práva – vše by zajistil software a AI. A to po celém světě.