Nosferatu

Režie: Robert Eggers

Hrají: Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Willem Dafoe

Produkční studio: Studio 8, Birch Hill Road Entertainment

Distribuce: Focus Features (USA), CinemaArt (ČR)

Premiéra: 2. ledna

Hned zkraje nového roku do českých kin zavítá gotický horor od scénáristy a režiséra Roberta Eggerse, který v roce 2015 vtrhl na filmovou scénu s Čarodějnicí. Jedná se o remake stejnojmenného německého filmu z roku 1922, který je neautorizovanou adaptací románu Brama Stokera Dracula. Snímek, který se z velké části natáčel v Praze a okolí, zachycuje příběh posedlosti mezi mladou ženou (Lily-Rose Depp) a starobylým transylvánským upírem (Bill Skarsgård). Film měl v zahraničí premiéru už v prosinci a dočkal se nadšených recenzí kritiků.

Bob Dylan: Úplně neznámý

Režie: James Mangold

Hrají: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Edward Norton

Produkční studio: Searchlight Pictures, The Picture Company

Distribuce: Searchlight Pictures US (USA), ​​Falcon (ČR)

Premiéra: 23. ledna

Americký životopisný film byl natočen podle knižní předlohy Dylan se dal na elektriku! od Elijaha Walda z roku 2015. Film sleduje život a kariéru hudebníka Boba Dylana (Timothée Chalamet) od ledna 1961, kdy se stěhuje z Minnesoty do New Yorku, až po jeho koncert na Newport Folk Festivalu v roce 1965, který vyústil v kontroverzi kvůli jeho elektrickým setům. Přestože se tehdy u fanoušků často setkávaly s posměchem, dnes jsou obecně považovány za období, kdy vznikla Dylanova nejlepší hudba.

Brutalista

Režie: Brady Corbet

Hrají: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn

Produkční studio: Brookstreet Pictures, Kaplan Morrison

Distribuce: A24 (USA), CinemArt (ČR)

Premiéra: 6. února

Brutalista je výpravné historické drama líčící osud maďarského architekta židovského původu László Tótha (Adrien Brody), který se po holokaustu přestěhuje do Spojených států. Film, rozdělený do tří částí, zkoumá Tóthovu cestu, během níž znovu buduje svůj život a kariéru. Film měl na podzim premiéru na filmovém festivalu v Benátkách, kde režisér Brady Corbet získal Stříbrného lva za nejlepší režii.

Captain America: Nový svět

Režie: Julius Onah

Hrají: Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore

Produkční studio: Marvel Studios

Distribuce: Walt Disney Studios Motion Pictures (USA), Falcon (ČR)

Premiéra: 13. února

Milovníci komiksového universa od Marvelu se v únoru dočkají čtvrtého dílu filmové série o superhrdinovi Captain America a pokračování televizní minisérie The Falcon and the Winter Soldier. V hlavní roli Chrise Evanse vystřídá Anthony Mackie, který od něj převzal pomyslné superhrdinské žezlo. Po zvolení Thaddeuse Rosse prezidentem Spojených států se Captain America ocitá v centru mezinárodní krize a musí zastavit padoucha, který ji způsobil.

Hříšníci

Režie: Ryan Coogler

Hrají: Michael B. Jordan, Jack O'Connell, Hailee Steinfeld

Produkční studio: Proximity Media

Distribuce: Warner Bros. Pictures (USA), Vertical Entertainment (ČR)

Premiéra: 6. března

O hororu scénáristy a režiséra Ryana Cooglera se toho příliš neví, většina popkulturních webů ho ale zařadila mezi nejočekávanější snímky roku 2025. Coogler má za sebou komerčně velmi úspěšné filmy jako Black Panther nebo Creed, na obou spolupracoval s Michaelem B. Jordanem.

Americký herec si i zde střihne hlavní roli. Tentokrát si zahraje dvojčata, která se vracejí do rodného města, aby za sebou zanechala svou komplikovanou minulost a začala znova. Zjistí ale, že zde na ně čeká ještě větší zlo.

Mickey 17

Režie: Pong Čun-ho

Hrají: Robert Pattinson, Steven Yeun, Mark Ruffalo, Toni Collette

Produkční studio: Plan B Entertainment, Offscreen, Kate Street Picture Company

Distribuce: Warner Bros. Pictures (USA), Vertical Entertainment (ČR)

Premiéra: 17. dubna

Poslední film od Jihokorejce Pong Čun-hoa – Parazit – získal v roce 2019 Oscara. Jeho návrat na filmové plátno po šesti letech budí velká očekávání. Hlavní role „postradatelného“ člena posádky na vesmírné misi, který může být obnoven, pokud zemře, přičemž jeho vzpomínky jsou z velké části nedotčené, se ujal populární herec Robert Pattinson, který ze sebe definitivně setřásl ságu Stmívání. Po několika letech v alternativních snímcích se o něj v současnosti ucházejí známí režiséři i velká filmová studia.

V roce 2025 ho diváci uvidí ještě ve snímku Die, My Love po boku Jennifer Lawrence a ve filmu The Drama s hollywoodskou hvězdou Zendayou. O rok později by pak měla vyjít dvojka Batmana, kde opět ztvární hlavní roli. Čeká ho také natáčení s Christopherem Nolanem, s nímž spolupracoval už na akčním spektáklu Tenet.

Lilo & Stitch

Režie: Dean Fleischer Camp

Hrají: Maia Kealoha, Sydney Agudong, Chris Sanders

Produkční studio: Walt Disney Studios Motion Pictures

Distribuce: Walt Disney Studios Motion Pictures (USA), ​​Falcon (ČR)

Premiéra: 22. května

Diváky letos čeká i hraná adaptace animovaného filmu z roku 2002. Zachycuje příběh havajské holčičky Lilo (Maia Kealoha), která po smrti rodičů žije sama se svou starší sestrou Nani (Sydney Agudong). Jelikož Lilo nemá mnoho přátel, jednoho dne ji Nani vezme do místního útulku adoptovat psa. Místo klasického domácího mazlíčka si ale domů nakonec odnesou Stitche, mimozemský experiment vycvičený k hromadnému ničení.

Mission: Impossible – Poslední zúčtování

Režie: Christopher McQuarrie

Hrají: Tom Cruise, Hayley Atwell, Pom Klementieff

Produkční studio: Skydance, TC Productions, New Republic Pictures

Distribuce: Paramount Pictures (USA), ​​CinemArt (ČR)

Premiéra: 22. května

Mission: Impossible – Poslední zúčtování je osmý díl slavné filmové série. Tom Cruise se vrací jako nestárnoucí akční hrdina v roli, která mu sedí nejvíc, speciálního agenta Ethana Hunta a opět zachraňuje svět. Předchozí díl s názvem Mission: Impossible Odplata – První část kritici i diváci přijali pozitivně, film ale utržil méně, než se čekalo. Přestože vydělal 567 milionů dolarů, s 1,4 miliardy dolarů ho převálcovala Barbie, která měla premiéru o týden později. Kvůli neuspokojivému finančnímu výsledku osmička změnila název.

Ballerina

Režie: Len Wiseman, Chad Stahelski

Hrají: Ana de Armas, Norman Reedus, Gabriel Byrne

Produkční studio: Lionsgate

Distribuce: ​​Lionsgate (USA), Vertical Entertainment (ČR)

Premiéra: 5. června

Po obrovském kritickém a komerčním úspěchu Johna Wicka (Keanu Reeves) bylo jen otázkou času, kdy tvůrci filmové série o nájemném zabijákovi přijdou s nápady na spin-off. Jejich fanoušci se dočkají letos v létě, kdy do kin dorazí Ballerina s Anou de Armas v hlavní roli. Kubánsko-španělská herečka si zahraje nájemnou vražedkyni vycvičenou ruskými Romy, která se po smrti svého otce vydává na cestu pomsty. Jelikož se jedná o prequel čtvrtého dílu, objeví se ve filmu i Reeves, jehož charakter ve finále série zemřel. Film se natáčel v Praze.

Jak vycvičit draka

Režie: Dean DeBlois

Hrají: Mason Thames, Nico Parker, Julian Dennison, Gabriel Howell

Produkční studio: DreamWorks Animation

Distribuce: Universal Pictures (USA), ​​CinemArt (ŘR)

Premiéra: 12. června

Milovníky animovaných filmů po Lilo & Stitchovi čeká další hraná adaptace. Tentokrát jde o remake snímku Jak vycvičit draka od studia DreamWorks. Hlavního hrdinu Škyťáka si zahraje Mason Thames, Astrid ztvární Nico Parker. Právě obsazení Škyťákovy lásky na internetu vyvolalo kontroverze, protože herečka je smíšené pleti a podle odpůrců se nehodí do role vikingské válečnice.

28 let poté

Režie: Danny Boyle

Hrají: Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes

Produkční studio: Columbia Pictures, British Film Institute

Distribuce: ​​Sony Pictures (USA), Falcon (ČR)

Premiéra: 19. června

Od chvíle, kdy virus ve filmu 28 dní poté zpustošil svět, uplynulo 21 let. Fanoušci už nebudou muset dlouho čekat, aby zjistili, jak velká část lidstva přežila, až se nákaza 19. června vrátí v pokračování. Nejde jen o sequel snímku, který proslavil Cilliana Murphyho, ale také o začátek zcela nové trilogie.

Děj se odehrává přesně 28 let poté, co z továrny na biologické zbraně unikl virus, který rozvrátil základy moderní společnosti. Sleduje skupinu přeživších, kteří jsou v karanténě na přísně střeženém ostrově v Británii. Stejně jako další malé frakce po celém světě dokázali najít způsob, jak žít mezi nakaženými. Když se však jeden muž vydá na misi na nechráněnou pevninu, zjišťuje, co se stalo se zbytkem planety.

F1

Režie: Joseph Kosinski

Hrají: Brad Pitt, Javier Bardem, Tobias Menzies, Damson Idris

Produkční studio: Apple Studios, Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment, Dawn Apollo Films

Distribuce: Warner Bros. Pictures (USA),​​Vertical Entertainment (ČR)

Premiéra: 26. června

Diváky v roce 2025 čeká také akční drama režiséra Josepha Kosinskiho a scenáristy Ehrena Krugera, které se bude týkat mistrovství světa formule 1. Děj sleduje bývalého jezdce Sonnyho Hayese (Brad Pitt), který po hrozivé havárii odejde do sportovního důchodu. Hayese kontaktuje majitel týmu formule 1 a jeho přítel a požádá ho, aby se vrátil a stal se mentorem zázračného nováčka Joshuy Pearce (Damson Idris).

Jurassic World: Rebirth

Režie: Gareth Edwards

Hrají: Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Mahershala Ali

Produkční studio: The Kennedy/Marshall Company, Amblin Entertainment

Distribuce: Universal Pictures (USA), CinemArt (ČR)

Premiéra: 3. července

Filmová studia se i přes kritický neúspěch posledního filmu nezalekla a opět se vrací do světa, který obývají dinosauři. I přes negativní recenze totiž film vydělal přes miliardu dolarů. Pět let po událostech snímku Jurský svět: Nadvláda proto vede Zora (Scarlett Johansson) expedici do izolovaných rovníkových oblastí, aby získala DNA ze tří obrovských prehistorických tvorů, a dosáhla tak převratného lékařského objevu.

Superman

Režie: James Gunn

Hrají: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Isabela Merced

Produkční studio: DC Studios

Distribuce: ​​Warner Bros. Pictures (USA), Vertical Entertainment (ČR)

Premiéra: 10. července

V červenci do kin dorazí i odpověď na otázku, zda DC Studios dokáže uspět i s něčím jiným než s Batmanem. Na snímku se původně pracovalo už v roce 2014 jako na pokračování Muže z oceli s Henrym Cavillem v hlavní roli. Po kompletním restartu DC universa a odchodu Zacka Snydera byl ale zrušen. Přípravy nového příběhu o populárním superhrdinovi se ujal James Gunn, známý díky Strážcům galaxie, který se společně s producentem Peterem Safranem snaží značku po sérii propadáků oživit. Clarka Kenta si tentokrát zahraje méně známý David Corenswet, v roli Lois Laneové se objeví Rachel Brosnahan.

Fantastická čtyřka: První kroky

Režie: Matt Shakman

Hrají: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach

Produkční studio: Marvel Studios

Distribuce: Walt Disney Studios (USA), ​​Falcon (ČR)

Premiéra: 24. července

Na futuristické Zemi, inspirované 60. lety minulého století, musí Fantastická čtyřka ochránit svůj domov před pohlcením vesmírnou bytostí Galactusem a jeho záhadným Silver Surferem. Půjde o čtvrtý film zachycující Fantastickou čtyřku, předchozí snímky propadly v recenzích i na pokladnách kin. Hlavních rolí se tentokrát ujmou Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, kteří u kritiků vyvolali naději, že filmová série konečně zlomí své prokletí.

TRON: Ares

Režie: Joachim Rønning

Hrají: Jared Leto, Evan Peters, Greta Lee, Gillian Anderson, Jeff Bridges

Produkční studio: Walt Disney Pictures

Distribuce: ​​Walt Disney Studios (USA), Falcon (ČR)

Premiéra: 9. října

Po 15 letech přichází pokračování TRON: Legacy, tentokrát s názvem TRON: Ares. Snímek sleduje vysoce sofistikovaný program Ares, který je vyslán z digitálního vesmíru do světa reálného na nebezpečnou misi. Fanoušci se sice mohou těšit na návrat Jeffa Bridgese, hlavní roli si ale tentokrát zahraje Jared Leto.

Predátor: Badlands

Režie: Dan Trachtenberg

Hrají: Elle Fanning

Produkční studio: Davis Entertainment

Distribuce: ​​20th Century Studios (USA), Falcon (ČR)

Premiéra: 6. listopadu

Predátor: Badlands budí po překvapivém úspěchu snímku Predátor: Kořist z roku 2022 velká očekávání. Zatímco před třemi lety se s vysoce vyvinutým mimozemským predátorem utkala mladá indiánka z národa Komančů, tentokrát souboj čeká Elle Fanning. Režie se opět chopil Dan Trachtenberg, scénář a další obsazení je ale utajované.

Wicked: Part Two

Režie: Jon M. Chu

Hrají: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh

Produkční studio: Universal Pictures, Marc Platt Productions

Distribuce: ​​Universal Pictures (USA), CinemArt (ČR)

Premiéra: 20. listopadu

Čarodějka, muzikálový hit roku 2024, se na podzim 2025 dočká druhého dílu. V hlavních rolích se vrátí Cynthia Erivo jako zelená studentka kouzelnické univerzity i zpěvačka Ariana Grande jako její spolužačka Glinda. Příběh o sesterství, přijetí a spravedlnosti do kin přitáhl nejen věrné fanoušky muzikálu, ale i nové diváky. Na konci roku měl nakročeno k tomu, aby se z něj stal kasovní trhák a v souvislosti s hlavními představitelkami se hovořilo o nominacích na Oscary a další filmové ceny. Dvojka tak budí velká očekávání.

Zootropolis: Město zvířat 2

Režie: Byron Howard, Rich Moore

Hrají: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin

Produkční studio: Walt Disney Animation Studios

Distribuce: ​​Walt Disney Studios Motion Pictures (USA), Falcon (ČR)

Premiéra: 26. listopadu

Téměř deset let po první návštěvě moderní metropole zvířat Zootropolis, plné čtvrtí, jako je Sousedství Sahara nebo chladný Tundrov, se diváci vrátí do velkolepého města po boku optimistické králičí strážnice Judy Hopkavé a mazaného lišáka Nicka Wilda. První díl animované pohádky v kinech utržil přes miliardu dolarů.

Avatar: Fire and Ash

Režie: James Cameron

Hrají: Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Sam Worthington

Produkční studio: Lightstorm Entertainment

Distribuce: ​​20th Century Studios (USA), Falcon (ČR)

Premiéra: 18. prosince

Celosvětový hit Jamese Camerona se dočká třetího pokračování. Jednička i dvojka vstoupily do historie jako kasovní trháky, Cameron plánuje celkem pět filmů. O příběhu Avatara 3 toho zatím není mnoho známo, Cameron však uvedl, že diváci objeví zcela novou část Pandory a další druh mimozemské rasy Na'vi.