Přesun v lázeňském byznysu. Royal Spa rodin Plachých a Zemků hlásí novou akvizici
Jedna z největších tuzemských lázeňských skupin – Royal Spa – výrazně posiluje svůj byznys. Poté, co společně s firmou Alca, kterou vlastní Radka Prokopová a František Fabičovic, koupila lázeňský hotel v rakouském Bad Hofgasteinu, vyrazila na nákupy do Česka, konkrétně do Mariánských Lázní. Nově získala stoprocentní podíl ve společnosti Hotel Paris, která vlastní stejnojmenný lázeňský hotel v centru města.
V Mariánských Lázních zdaleka nejde o první hotel, který skupina vlastní. Jen 250 metrů od hotelu Paris má ještě hotel Royal. „Spojením hotelu Paris s naším stávajícím hotelem Royal vytvoříme silnější a flexibilnější lázeňské zázemí. Jeden z lázeňských domů se bude více zaměřovat na lázeňskou léčebně-rehabilitační péči a případně následnou pooperační péči, zatímco druhý se bude více orientovat na kratší wellnessové, preventivní a relaxační pobyty,“ plánuje generální ředitel Royal Spa Martin Plachý.
V současnosti skupinu tvoří šest lázeňských komplexů a jeden wellness hotel ve čtyřech významných lázeňských městech České republiky, jimiž jsou Luhačovice, Mariánské Lázně, Velké Losiny a Ostrožská Nová Ves. Celková kapacita skupiny přesahuje 1100 lůžek.
Historická budova hotelu Paris pochází z roku 1815 a nabízí hostům 28 převážně dvoulůžkových pokojů, vlastní restauraci a prostory pro vodoléčbu. Cenu akvizice firma nekomentovala.
Zpráva přichází v době, kdy se hosté vracejí do lázní, a to jak Češi, tak zahraniční turisté. Vypovídají o tom srovnání dat Českého statistického úřadu. Poslední čísla za druhé čtvrtletí, konkrétně v Karlovarském kraji, ukazují, že se tam ubytovalo bezmála 382 tisíc hostů, před dvěma lety to bylo 348 tisíc.
Roste zejména počet cizinců, ve druhém čtvrtletí jich přijelo 205 tisíc. Za loňský rok se pak podle webu Tourdata v lázeňských hotelech v Česku ubytovalo 965 tisíc hostů, proti roku 2023 je to o 4,3 procenta více. Počet cizinců pak poprvé překonal rok 2019.