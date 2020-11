Přísliby Black Friday: Extrémně zatížené servery a rekordní tržby | E15.cz

Během slevové akce Black Friday se zvýší datový provoz v tuzemských e-shopech v průměru o šedesát procent. U obchodů s typicky dárkovým zbožím může být nápor na servery vyšší o stovky procent. Vyplývá to z analýzy společnosti vshosting~, jejíž služby využívá více než polivnna českých a slovenských e-shopů.

Během Black Friday, kdy internetové obchody nabízejí zboží se slevami a který připadá na 27. listopadu, by tržby obchodníků v Česku letos podle firmy Shoptet mohly poprvé přesáhnout miliardu korun.

E-shopy se na nápor během vánoční sezony připravují zpravidla dvěma metodami, které často kombinují. První jsou takzvané performance testy, které ověřují, jakou návštěvnost e-shop vydrží. Druhou metodou je zvyšování kapacity serverů. Vshosting~ od září instaloval 51 serverů, které dohromady disponují 9000 gigabajtů operační paměti a 500 tisíci gigabajtů diskového úložiště.

Pro internetové obchody vánoční sezona startuje už koncem léta. Období od září do 23. prosince pro ně představuje podle dodavatelů e-shopových platforem Shopsys a Shoptet více než 50 procent jejich celoročních tržeb. U menších e-shopů se tato hodnota může vyšplhat až k 75 procentům.

Nápor zákazníků bude zátěží nejen pro e-shopy, ale i pro logistiku. Podle informací společnosti MALL Pay se téměř 80 procent e-shopů bojí logistických potíží. Častým úzkým hrdlem mohou být dopravci. Například Zásilkovna očekává dosažení rekordních 550 tisíc balíků za den a zřídila nové depo v Nehvizdech u Prahy. Česká pošta před Vánocemi zřídila 1500 nových výdejních míst, Balíkoven.

Našlápnuto na rekordy

Jeden z největších tuzemských obchodů Mall.cz spustil slevovou akci Black Friday už v polovině října a postupně do ní zapojuje více produktů. „Vloni měli zákazníci největší zájem o nakupování v pátek 29. listopadu. Největší špičku na webu Mall.cz jsme ale zaznamenali až v neděli ve 20 hodin, kdy na něm bylo v jeden moment více než osm tisíc zákazníků. Letošní rok se stal velkým impulzem pro celou e-commerce, proto očekáváme, že loňské rekordy tento týden padnou,“ uvedla mluvčí Pavla Hobíková.

Největší e-shop se spodním prádlem Astratex je kvůli Black Friday podle ředitele marketingu Karola Guláše připravený na zvýšení počtu zásilek až o 150 procent. „Již od desátého měsíce nabíráme brigádníky do našeho skladu v Náchodě a během Black Friday víkendu budou, stejně jak loni, vypomáhat v expedici zaměstnanci z kanceláří. Letošní novinkou je otevření výdejních okének v naší pobočce v Praze Holešovicích i v Náchodě, které budou fungovat během celé vánoční sezony,“ dodal.

Tradice výprodejové akce Black Friday pochází z USA. Nákupní rádce Heureka.cz loni upozornil, že ne všechny slevy musejí znamenat, že zákazník nakoupí výhodněji. Zboží, které někteří prodejci nabízeli s až padesátiprocentní slevou, bylo možné v jiných e-shopech za tuto cenu možné sehnat i běžně, tedy bez slevové akce. U některých internetových prodejců byly v minulých letech odhaleny i klamavé obchodní praktiky, kterými se zabývala Česká obchodní inspekce.

Konec starých časů

„Black Friday už není to, co býval. Vzhledem k dramatickému vývoji na globálních trzích i kvůli posunu mentality značek se dostává jemně do pozadí a bývá mnohdy předehnán alternativními nákupními akcemi, jako například Amazon Prime Day,“ uvedl ředitel dodavatele obchodní aplikace Expando Adam Kurzok. „Jednoznačně ale předpokládáme, že vzhledem k pandemii se letos na podzim a v předvánočním období velká část prodejů přesune on-line,“ dodal.

V Česku působí přes 40 tisíc aktivních internetových obchodů. Jejich tržby by letos mohly díky koronavirovému omezení kamenných prodejen vzrůst o čtvrtinu na 200 miliard korun.