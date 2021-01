Prodeje aut „naslepo“ po internetu porostou, věří Škoda i AAA Auto | E15.cz

K nejúspěšnějším v tomto ohledu patří autobazary AAA Auto. Testování e-shopu spustily předloni. Zatímco tehdy si zákazníci pořídili osmdesát vozů za více než osmnáct milionů korun, loni to už bylo 5400 aut za téměř 1,4 miliardy korun. On-line prodaná ojetina stála průměrně přes čtvrt milionu, nejčastěji to byly tradičně nejpoptávanější modely Škoda Octavia a Fabia.

„On-line prodej nejčastěji využívají firmy a podnikatelé při nákupu aut do svých flotil, a to i při běžném provozu. V současné době, kdy jsou pobočky zavřené, tvoří sedmdesát procent zákazníků běžní občané,“ uvádí Karolína Topolová, generální ředitelka společnosti Aures Holdings, provozovatele sítě AAA Auto. Upozorňuje, že i u nákupů přes internet mohou klienti vůz vrátit do čtrnácti dnů od prodeje.

Na růst e-shopu se soustředí i menší konkurenční autobazar Mama Car. Loni jeho on-line prodeje poprvé přesáhly stovku vozů v průměrné hodnotě dvou set tisíc korun. Oproti předešlým rokům to znamená ztrojnásobení odbytu a růst v řádu desítek procent čeká firma i letos.

„Do on-line obchodování jsme loni investovali půl milionu, stejnou částku očekáváme i letos. Především bylo zapotřebí přizpůsobit práci novému prostředí, přeškolit zaměstnance a změnit marketingovou strategii,“ vysvětluje manažer pro rozvoj Mama Car Benjamin Nicolas Brunner.

Škodovka cítí šanci

Ve velmi strmý růst webových prodejů v příštích letech věří mladoboleslavská Škoda Auto. Očekává, že po internetu může na některých trzích do roku 2025 prodat každé páté auto, tedy statisíce vozů. „Pandemie a s ní související uzavření dealerství na světových trzích nejen umocnily přechod k on-line kanálům, ale zároveň přinesly i větší důraz na jejich rozvoj,“ říká mluvčí Škody Pavel Jína.

Společnost na dotaz deníku E15 týkající se prodejů jen uvedla, že za dobu fungování platformy Skoda-online.cz prodala přes internet stovky vozů. Další nárůst očekává s chystaným zavedením platby v hotovosti nebo financováním úvěrem.

Start-upy na startu

Koncovým zákazníkům začal ryze on-line nabízet automobily český start-up Carvago ze skupiny EAG, a to od loňského října. „Počet poptávaných vozů od tuzemských zákazníků přesáhl hranici sedmi stovek. Letos očekáváme nárůst o vyšší desítky až stovky procent, do pěti let chceme dosáhnout obratu miliardy eur a 150 tisíc prodaných aut ročně napříč Evropou,“ zmiňuje šéf autotržiště Jakub Šulta. Start-up nabízí přes sedm set tisíc vozů.

Ne zcela plný prodej přes internet rozjíždí i Toyota. Umožňuje spojení klienta s prodejcem, který ho prostřednictvím videohovoru provede showroomem a představí mu poptávaný vůz. Poté je možné předpřipravit dokumenty pro budoucí prodej.