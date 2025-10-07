Prodeje nových i ojetých elektromobilů v Česku prudce rostou. Škoda Auto s přehledem poráží Teslu
Trh s čistě elektrickými osobními automobily nabírá v Česku velice zajímavou dynamiku. Výrazně rostou jak prodeje nových elektromobilů, tak dovozy těch ojetých ze zahraničí. V době, kdy západní automobilky čelí poklesu zisků, vykazuje vynikající výsledky hlavně Škoda Auto, americká Tesla si naopak oproti loňsku značně pohoršuje.
Více než 52 tisíc. Tolik nyní jezdí v Česku osobních automobilů, které pohání pouze a jen elektřina ukrytá v masivní baterii. Od ledna do konce září se těchto nových osobních vozů prodalo v Česku 10 180, meziročně o 41 procent více.
Jejich podíl na odbytu všech osobních aut bez ohledu na pohon – prodejci jich udali více než 182 tisíc - je stále relativně nízký, oproti loňsku ale rovněž dynamicky roste. Konkrétně z 4,2 na 5,6 procenta, jak vyplývá z aktuálních informací portálu Čistá doprava, který čerpá z dat ministerstva dopravy a Svazu dovozců automobilů.
Čistě elektrické vozy tak byly třetí nejčastější volbou zákazníků. S 67 procenty vedly benzinové vozy, jejichž odbyt meziročně posiluje, přes dvacet procent připadalo na ty naftové, o které však zákazníci postupně ztrácejí zájem. „Letošní vývoj potvrzuje, že elektromobilita se postupně stává dostupnější a zákazníci ji stále častěji vnímají jako reálnou alternativu k tradičním pohonům,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.
Z nejvýraznějšího meziročního nárůstu prodejů se těší hlavně Škoda Auto, udala 3697 vozů. Do konce září si na trhu elektromobilů udržela pozici lídra s tržním podílem přes 36 procent. Tesla, která loni dominovala, naopak trpí na citelný propad prodejů o 43 procent. Její tržní podíl se tak propadl z loňských 38 procent na patnáct.
Automobilka amerického miliardáře Elona Muska se i tak drží na pozici druhé nejžádanější značky v Česku, udala 1566 elektromobilů. Následuje ji Volkswagen, Hyundai, Ford, Mercedes-Benz, Kia, Toyota, BMW a top desítku uzavírá ještě Volvo.
Elektromobily a první Škoda Auto
Nejlépe si z jednotlivých modelů vedla Škoda Elroq (2048 prodejů) a Škoda Enyaq (1649). Elroq teprve vstoupil na trh, takže meziroční srovnání není k dispozici. To nelze říci o modelu Enyaq, kterého Škoda udala více než dvojnásobek oproti loňsku. Třetí a čtvrtou příčku mezi nejprodávanějšími modely obsadila Tesla s Modelem Y a Modelem 3.
Oba se prodávají podstatně hůře než loni, konkrétně o 25 a 65 procent. V řádu nižších stovek se pohybovaly ještě prodeje modelů Toyota BZ4X, Kia EV3, Volkswagen ID.7, Hyundai Kona, Hyundai Inster a Volkswagen ID.Buzz.
Zákazníci v Česku zároveň čím dál častěji volí i nákup ojetých osobních elektromobilů. Do konce září si jich dovezli 6179, jejich tržní podíl tak vzrostl z loňských 2,5 na 5,6 procent. Ojeté elektromobily jsou zároveň k dispozici za nižší částky. Například na portálu TipCars byly loni v prvním pololetí k mání za mediánovou cenu 750 tisíc korun, letos to je o padesát tisíc méně.
„Očekáváme další růst nabídky ojetých elektromobilů, a to především vlivem dovozu ze západní Evropy. Dovoz zůstává jednou z hlavních cest, jak se k ojetému elektromobilu v Česku dostat. K růstu dostupnosti přispívá i rozšiřující se nabídka zánovních vozů a vstup nových značek na trh, například čínských BYD, XPeng a Omoda. Jejich modely se postupně začnou objevovat i v segmentu ojetin,“ komentoval vývoj na trhu ředitel TipCars Marek Knieža.
Vedle osobních automobilů roste i český trh s elektrickými lehkými užitkovými vozidly a těmi nákladními. Lehkých užitkových prodejci udali do konce září 887, což je více než trojnásobek oproti loňsku. Téměř dvojnásobně více se prodávaly i nákladní elektromobily, jednalo se o devadesát vozů. Jediný segment, který poklesl, jsou elektrobusy, jejichž prodej poklesl z 34 kusů na 19. Převládala značka MAN, následoval Iveco Bus a Solaris.
TOP 10 nejprodávanějších osobních elektromobilů v Česku si můžete prohlédnout v galerii.