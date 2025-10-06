Tahače musí opustit naftu, ty elektrické jsou ale dvakrát dražší. Neslýchané, zní z Volkswagenu
V debatě o přechodu na používání nízkoemisních vozidel přitahují nejvíce pozornosti přirozeně osobní automobily, zásadní téma je to ale také pro byznys s těmi nákladními. Jejich výrobci i další zástupci z odvětví varují, že ačkoliv evropská legislativa počítá s téměř úplným vymýcením emisí u nově prodávaných nákladních vozů, silnice a dálnice na kontinentu nejsou na tak rychlou změnu připravené. Vítězem tak mohou být čínští výrobci.
Aktuálně platná evropská legislativa počítá s tím, že do roku 2030 mají klesnout vypouštěné emise nově prodávaných těžkých nákladních vozidel o 45 procent ve srovnání s rokem 2019. Do roku 2040 se mají tyto emise snížit o devadesát procent.
„Bude to velmi náročné a aktuálně to nepovažujeme ani za možné, ani za žádoucí, ani za smysluplné,“ říká na dotaz e15 expert poradenské PwC Michal Razim.
Zástupci z odvětví varují, že je zásadně podinvestovaná jak infrastruktura dobíjecích stanic pro tyto vozy, tak samotná rozvodná síť, což mají být také důvody, kvůli kterým prodeje elektrických trucků váznou.
Čísla Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) jim dávají za pravdu. V Evropské unii se letos v prvním pololetí prodalo na 155 tisíc nových trucků, meziročně o patnáct procent méně. Drtivou většinu – téměř 94 procent – tvořily dieselové vozy. Na ty elektrické připadal podíl 3,6 procenta oproti 2,1 procenta z loňska. Aby výrobci splnili blížící se limit, museli by navýšit prodej elektrických nákladních vozů na 38 procent. Letošní odbyt táhlo hlavně Nizozemsko, kam zamířil skoro každý pátý e-kamion. Pro zajímavost: v Česku se těžkých vozů udalo 4,5 tisíce, z nichž 98,4 procenta poháněla nafta, 1,3 procenta elektřina.
„Je to neslýchaná výzva pro průmysl. Dokonce ani Čína se neposouvá takovým tempem,“ varuje před legislativou Christian Levin, šéf německého výrobce trucků Traton, jenž je většinově vlastněný koncernem Volkswagen. Pod Traton spadají značky jako Scania, MAN nebo Volkswagen Truck & Bus.
Amazon nakupoval u Daimleru
Právě čínským konkurentům totiž může zpřísňující se evropská legislativa nahrávat nejvíce, tvrdí Levin i další byznysmeni a lobbisté z oboru. Čína je světovým lídrem v oblasti elektromobility a elektrické trucky nejsou výjimkou, byť se ještě před dvěma lety podílely na prodejích v Číně jen asi čtyřmi procenty.
Aktuálně je zhruba každý čtvrtý nově prodávaný kamion či náklaďák v Číně poháněný elektřinou, v prvním pololetí jich tamní zákazníci nakoupili přes 76 tisíc. Podle čínské CATL, jedné z nejmocnějších bateriových společností světa, tento podíl vzroste na padesát procent už do roku 2028. Čínští výrobci e-trucků jako Sany Group a další tak mají výhodu ve škálování výroby.
„Ve finále by se tak mohlo stát, že trucky vyráběné v Číně budou zlevňovat rychleji než ty evropské, protože jich tam bude vznikat mnohem více,“ citují Financial Times Agustína Delgada, technologického ředitele španělské nadnárodní skupiny Iberdrola. Ta se etablovala jako jeden z lídrů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Evropa má podle něj stále šanci, aby si udržela vlastní konkurenceschopnost v segmentu e-trucků, musí ale rychle budovat celý ekosystém, například i dobíjecí infrastrukturu a rozvodné sítě.
„V takto omezeném čase není možné zajistit napříč EU dostatečnou kapacitu v těžbě a zpracování nezbytných surovin ani výrobních řetězců. Naopak toto tempo hrozí vytvořením plné závislosti na Číně, jejích zdrojích a firmách a de facto tak ohrožením národní bezpečnosti EU,“ souhlasí výkonný ředitel českého Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.
Jednu z největších zakázek získal letos Daimler, od kterého si dvě stovky elektrických tahačů Mercedes-Benz eActros 600 objednal americký gigant Amazon. Vozidla nasadí na nejvytíženější trasy mezi distribučními centry a doručovacími stanicemi v Německu a ve Spojeném království. Přepravit by měly přes 350 milionů balíků ročně.
Takto vypadají elektrické trucky od společnosti Volvo:
Daimler uvedl, že cena jednoho trucku je přibližně dvojnásobná ve srovnání s dieselovým modelem, konkrétní hodnotu celkové objednávky ale firmy nezveřejnily. Mělo by se však jednat o částku od 400 tisíc eur a výše za vůz. Ten se může Amazonu vyplatit díky levnějším provozním nákladům.
„Jsme si jisti, že 200 nákladních vozidel dokážeme využít ekonomicky životaschopným způsobem, ale zároveň vidíme omezení, která brání rychlému dalšímu postupu,“ prohlásil Andreas Marschner, viceprezident Amazonu zodpovědný za rozvoj globální infrastruktury. Mezinárodní agentura pro energii uvádí, že bateriové trucky pravděpodobně dosáhnou parity celkových nákladů s těmi dieselovými v Evropě a USA do roku 2030. V Číně se tak již stalo, zmiňuje agentura.
„Zásadní problém je právě v nákladové efektivitě a provozní využitelnosti vozů kvůli přerušování jízdy při dobíjení. A dobíjecí infrastruktura v EU se navíc velmi liší stát od státu,“ říká expert na automobilový průmysl z poradenské společnosti EY Petr Knap.
K nejvýznamnějším výrobcům kamionů v Evropě patří Volvo Trucks. Loni na kontinentu prodal téměř dva tisíce elektrických trucků s váhou přes šestnáct tun, patřil mu tak skoro poloviční tržní podíl. Na 1003 „elektrik“ udal loni i konkurenční Renault Trucks, dalších 625 prodejů připadalo na elektrická lehká komerční vozidla. I s jejich započtením letos Renault cílí na dva tisíce prodaných kusů.
Největší flotilu elektrických tahačů v Česku provozuje společnost METRANS, která používá šestici vozů Volvo FH Aero Electric s dojezdem až 350 kilometrů. Tahače přepravují náklad hlavně v městském a příměstském prostředí, dobíjí se dvě hodiny. „Elektrické tahače jsou pro nás důležitou investicí do budoucnosti. Nejde jen o moderní technologii, ale o jasný závazek vůči našim zákazníkům a celé společnosti – chceme ukázat, že ekologie a byznys mohou jít ruku v ruce,“ prohlásil Peter Kiss, předseda představenstva METRANS.
Výrobci nyní uvádějí na trh ještě vyspělejší modely. Například Volvo Trucks představilo model FH Aero Electric ve verzi s dojezdem až šest set kilometrů, kterou lze dobít z 20 na 80 procent za asi čtyřicet minut. Z továren má sjíždět příští rok, cena zatím nebyla zveřejněna. „Toto je opravdový průlom v dopravě s nulovými emisemi. Nyní mohou dopravci jezdit skutečně dlouhé vzdálenosti s elektrickými nákladními vozidly, aniž by musely dělat kompromisy v produktivitě,“ prohlásil prezident Volvo Trucks Roger Alm.
Podle Petzla by měla Česká republika v EU prosazovat technologicky neutrální a realistický přístup – tedy podporovat cíle klimatické neutrality, ale zároveň trvat na tom, aby transformace probíhala postupně, koordinovaně a s jasnou podporou dopravců i výrobců.
„Jsme zemí s významnou výrobou nákladních vozidel i s velkou závislostí na logistice a exportu, proto je v našem zájmu, aby Evropa nastavila rovné podmínky, investovala do infrastruktury a podpořila konkurenceschopnost evropského průmyslu. Česká pozice by měla zdůrazňovat, že bez reálných podmínek – od sítí přes nabíjecí huby až po férové cenové signály – se cíle nedají splnit,“ uvádí Petzl.
Po technologické neutralitě volá například také Razim. Unie by podle něj neměla zavrhávat ani vodíkový pohon nebo syntetická paliva.