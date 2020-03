Koronavirus likviduje restaurace. Hlásí milonové ztráty | E15.cz

Příští dny a týdny budou velkým testem pro gastronomická zařízení. Oslovené restaurace hovoří v posledních dnech o propadu tržeb od sedmdesáti až do sta procent u těch, které zavřely.

„Během víkendu jsme zaznamenali mezitýdenní pokles tržeb až o 84 procent ve více než třech tisícovkách gastronomických podniků, kterým dodáváme pokladní systémy. Takové výpadky příjmů jsou pro gastroprovozovny likvidační, i kdyby trvaly jenom několik dnů. Pro záchranu restaurací bude klíčový zájem zákazníků o objednávání jídla s sebou,“ řekl k současné situaci Igor Třeslín, šéf společnosti Storyous.

Rozhodnutí vlády o uzavření restaurací zasáhlo všechny provozovny. Od malých výčepů po gastronomické skupiny. „Vzhledem k tomu, že máme velké provozovny a zhruba 350 zaměstnanců, tak situace s koronavirem vyvolala obrovský problém. Najeli jsme na krizový plán, kdy některé restaurace, obě cukrárny i bistro Sisters fungují prostřednictvím ,okénkového‘ provozu,“ uvedl majitel skupiny Together David Petřík s tím, že v práci je pětina zaměstnanců a ostatní jsou se zachovaným platem doma.

Na tržby restaurací budou mít omezení fatální dopad. Za březen Petřík odhaduje pokles o sedmdesát procent oproti běžným měsícům. I přesto se jeho skupina snaží pomoci a denně zdarma rozváží třicet obědů do lékáren v okolí a do nemocnice v Motole.

Hodnotit současný stav a odhadovat budoucnost je podle oslovených restauratérů velice obtížné, ale řada z nich si připravuje záchranné plány na tři měsíce s maximálním tlakem na zastavení všech nezbytných nákladů. Nynější stav je podle nich bez pomoci státu dlouhodobě nezvladatelný.

„Jsme připraveni situaci zvládat několik měsíců, přičemž každý měsíc nás stojí jednotky milionů. Zatím ale nechystáme žádné rozvozy či jiné varianty alternativního provozu. Obě restaurace jsem zavřel. Co šlo, to jsme zpracovali, ale jsou značné ztráty na surovinách. Zaměstnanci jsou doma a běží jim plat, zatím jsem naštěstí nemusel nikoho propouštět,“ řekl Jan Punčochář, šéfkuchař a spolumajitel restaurací U Matěje a Stůl Jana Punčocháře.

K prodejům v krabičkách a rozvozu na rozdíl od Jana Pučocháře ale přistoupila řada jiných restaurací. „Denně tratíme na tržbách stovky tisíc, tak jsou výdejní okénka a rozvoz jedinou možností, jak alespoň něco prodat,“ uvedl provozovatel několika hospod, hotelu a minipivovaru, který si nepřál být jmenován, s tím, že ho to stejně nespasí.

Stejný názor má i provozovatel pražské restaurace U Slámů. „Naštěstí máme ještě kantýnu, která standardně jede, ale hospoda je zavřená a tankové zásoby piva se snažíme nabízet s výraznou slevou v PET lahvích, aby se nezkazily,“ uvedl.

Jednou z možností, jak si objednat z domova nebo z práce jídlo s sebou, je například web kde-se-najim.cz, damejidlo.cz a webové stránky jednotlivých restaurací.

„Trochu se děsím toho, co přijde. Obávám se, že se výrazně vyčistí trh. Mám strach o menší podniky, kavárny, bistra, které to nemusejí zvládnout, což bude obrovská škoda, jelikož dělají poctivou práci. Ekonomicky to bude problém nejen pro naši branži. Ale nyní je nejdůležitější zdraví nás všech,“ zhodnotil situaci Punčochář.